夏天補水｜夏天熱辣辣 補水唔係狂飲就得！醫生教出完汗5招補水保命

夏天容易出汗，令水分大量流失，以為狂飲水就可以補充水分？有醫生指出，夏季時分，飲水方式不當也可能會令中暑風險增加。他指出大量喝水不一定能有效解渴防暑。他教大家運動後有5大方法有助預防熱傷害。

夏天補水｜夏天熱辣辣 補水唔係狂飲就得！ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，隨著氣溫持續攀升，門診中因「飲水方式不當」而就診的患者也開始增加。許多人認為夏天只要大量喝水就能解渴防暑，但從臨床角度來看，水分的補充固然重要，電解質的平衡才是維持身體正常運作的關鍵。他分享一宗案例指，一名老翁因天氣悶熱時晨間戶外散步過久，被家屬帶至門診。進入診間時，其精神狀態略顯遲鈍、反應緩慢，且言語略有不連貫。初步評估後，立即安排抽血檢查，結果顯示血鈉濃度偏低。經過適當的鹽水補充與休息，狀況才逐漸穩定。

夏天補水｜電解質生理功能 夏季常見的熱傷害不一定表現為高燒或昏厥，有時僅以電解質失調的形式呈現，卻同樣具有潛在危險。他解釋指，電解質是指體內帶電荷的礦物質，主要包括： 鈉離子(Na⁺)

鉀離子(K⁺)

鈣離子(Ca²⁺)

鎂離子(Mg²⁺) 劉醫生表示，這些離子在體內負責調節多項關鍵生理功能，包括： 神經傳導與肌肉收縮 心跳節律與血壓穩定 體內水分分佈與酸鹼平衡 大腦認知功能與精神狀態

夏天補水｜6大症狀恐電解質失調 當電解質濃度異常時，身體會出現一系列非特異性症狀，容易與其他疾病混淆。常見的電解質失調表現有鈉離子過低(低血鈉)，常見於大量流汗後僅補充清水、長時間暴露於高溫環境、老年人腎功能下降，或服用利尿劑的慢性病患者。主要症狀包括： 頭暈 噁心 全身無力 精神混亂 走路不穩 嚴重時可出現抽搐、昏迷 夏天補水｜低血鈉5大症狀 特別需要注意的是，許多老年人在夏天因食慾不佳而僅飲用清水，忽略了鹽分的補充，反而容易引發低血鈉。低血鈉多見於大量流汗、腹瀉或使用利尿劑者。臨床表現為：

心悸 心律不正 肌肉無力 抽筋 異常疲倦

夏天補水｜大量飲用冰水恐出4大症狀 劉醫生不建議「瞬間大量灌冰水」，運動或高溫暴露後，身體處於血管擴張、心跳加速的狀態。此時大量飲用冰水，可能導致： 腸胃不適 血管突然收縮 自律神經波動 誘發頭暈或心律不穩 夏天補水｜醫生教出完汗5招補水保命 他建議採取以下方式： 先至陰涼處休息，待身體逐步降溫。 分次、小口飲用常溫水，避免單次大量攝入。 大量流汗後，適度補充電解質。含電解質飲品對長時間戶外工作者、運動員、腹瀉者及食慾不佳的老年人有幫助，但應注意其含糖量，不宜過量飲用。

劉醫生提醒，夏季補水應遵守5個核心原則： 不要等到口渴才喝水：口渴已是身體輕度缺水的訊號。 少量多次，避免一次猛灌。 大量流汗時，需同時關注水分與電解質的補充。 老年人需特別留意：其口渴感較遲鈍，缺水風險較高。 觀察尿液顏色：以淡黃色為理想指標，若顏色過深，通常表示水分攝取不足。