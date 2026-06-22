練肌力定心肺更重要？30年研究話你知 兩者兼備最能對抗死亡威脅

人人都想更健康及更長壽，除了注意飲食，運動也不可或缺。從健康的角色，帶氧運動更重要，還是重訓鍛煉肌力為佳？一項追蹤超過11萬名人長達30年的研究發現，兩者並非二選一，比起只做單一類型運動的人，同時兼顧帶氧運動及肌力訓練最能降低死亡風險。

追蹤11萬人數據

該項研究長期追蹤11萬人的運動習慣及健康資料，發現規律進行肌力訓練和較低死亡風險有關，但效益不會跟隨運動量無限增加。其中每星期進行約1.5至2小時肌力訓練的人，全因死亡風險比完全不做重訓訓練者低13%，心血管疾病死亡風險亦低19%，神經系統疾病死亡風險則降低27%。

死亡風險大減45%

不過，單靠重訓帶來的效益不及帶氧運動。研究顯示，規律進行帶氧運動的人，死亡風險可進一步下降；而結合帶氧運動及肌力訓練的人，健康效益最為明顯。例如維持充足帶氧運動量、並每星期進行約1至2小時肌力訓練的人，死亡風險比運動量最低者低45%。