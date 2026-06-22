情緒病支援｜身邊的人患情緒病如何處理？一文睇清情緒病家人朋友可以做的事！

香港生活壓力大，不少人因此患有不同程度的情緒病。患者除了靠醫療或其他方法平靜情緒外，家人朋友的支援亦很重要。而對於受情緒困擾的人士，叫他們「開心一點」沒太大幫助，反而會導致他們陷入壞情緒的惡性循環，以下整理幾個情緒病病人家屬朋友可以做的事，一步一步成為患者們的最強後盾吧！

情緒病患者家人朋友可做的事： 1. 接納及了解 情緒病如抑鬱及焦慮症是因腦部神經傳遞物質失衡所致的腦部功能障礙，非單純「抗壓能力差」，作為家人或朋友應多學習認識情緒病方面的知識，接納並嘗試了解，用愛心幫助病者。 情緒病患者家人朋友可做的事： 2. 情感支援 情緒病患者容易孤立自己，覺得無助及無人理解，作為朋友或家人，應耐心聆聽他們的想法，避免予以批評、教導及忠告，並嘗試站在患者角度看待問題及處境。