熱到成身汗唔一定更燒脂 醫生提供5招令夏季代謝唔偷懶

天氣變熱後，不少人會因為流汗增加而以為身體正在燃燒更多熱量，但醫生指出，人體的熱量消耗不只取決於排汗量或氣溫，若想在夏天維持熱量消耗，不如從增加日常活動、重量訓練、補充水分、攝取蛋白質與選擇原型食物等習慣著手。

冬天為了保暖 身體可能消耗更多熱量

《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道，美國內分泌科醫生阿納斯塔西奧斯馬內西斯(Anastasios Manessis)表示，目前關於不同季節熱量消耗差異的研究仍有限，但冬天可能是人體熱量消耗較高的季節，原因與「產熱作用(thermogenesis)」有關，也就是人體產生熱能的生理過程。

冬季易胖 原因可能不是新陳代謝變慢

馬內西斯醫生說，有一種理論認為，人體在冬季氣溫較低時，為了調節體溫會燃燒更多熱量，但許多人仍會在冬季長胖，這種情況往往與活動量下降、吃零食機率增加，及「非運動性活動產熱(NEAT)」減少有關，而所謂非運動性活動產熱，是指非正式運動，例如走路、站立、做家事或通勤等帶來的日常生活耗能。