美斯39歲「6度征戰」再寫世界盃歷史！4點解釋為何「老將不老」

2026年世界盃小組賽陸續登場，39歲的球王美斯(Lionel Messi)17日率領阿根廷對戰阿爾及利亞，成為史上首位6度出戰世界盃的球員，不僅單場踢進三球上演「帽子戲法」，同時個人世界盃總進球數也追平歷史紀錄、躍居「神射手」之列，寶刀未老的姿態讓全球球迷陷入瘋狂。為甚麼運動員的巔峰期通常都較短？近年來又為何有愈來愈多運動員突破年齡的天花板，屢屢創造佳績？陽明交大附醫神經外科謝炳賢醫生日前從大腦和神經系統的角度一一解釋。

為何運動員巔峰期有限？醫：大腦功能、肌肉量等「跟不上」 謝炳賢醫生說明，人類的反應時間約在24歲達到生涯巔峰，之後就開始緩慢下滑，例如一般人在大學畢業後，也會發現自己學習新事物所需的時間比以前慢，這點對運動員而言更是殘酷的事實。職業足球、籃球、網球等講究瞬間決策的運動，球員必須在0.5秒內判斷對手的動作、預測球的軌跡、決定自己的下一步，當神經傳導速度比5年前慢了哪怕只是5%，在世界級的對抗中就足以變得「跟不上」。

另一方面，進入30歲之後肌肉量每年遞減大約1%至2%，恢復速度也隨之下降。年輕時練完球第二天還活蹦亂跳，30歲後練完隔天卻起不來，正是肌纖維修復速度下降的具體表現。最後從大腦功能來看，與運動表現息息相關的視覺判斷、空間意識和執行功能，30歲之後就可能緩慢下降。神經科學相關研究顯示，隨著年齡漸長，可觀察到視覺皮層處理動態畫面的速度變慢、決策回路的效率降低、注意力的維持時間縮短等現象。反應時間下降、肌肉退化、決策和恢復速度較慢等種種原因，皆使得過去多數運動員的生涯巔峰僅有約8至10年，例如足球運動員馬勒當拿30歲就告別世界盃賽事。

近年眾多老將仍活躍於賽場 醫學進步提供助力！醫列 4 點解析 那麼在近代，為甚麼美斯、C朗拿度、勒邦占士（LeBron James）、Tom Brady等眾多老將，職業生涯都得以延長？謝炳賢醫生透過以下4點解析： 1. 神經可塑性： 過去神經醫學界普遍認為，人類的大腦在25歲左右就會「定型」，之後只會走下坡，近20年的新研究則讓該觀念發生轉變。目前已發現大腦一生都保有「神經可塑性」，可透過反覆訓練建立新的神經連結。換言之，年長運動員雖然反應速度變慢，但藉由訓練仍有機會加強決策回路，以「品質」彌補「速度」。

2. 經驗補償： 從神經科學的概念來看，當一個人在某個領域累積了上萬小時的經驗，其大腦會建立密集的「模式辨識」回路。謝炳賢醫生舉例，年輕球員看到對手跑位，可能需花費0.4秒判斷對手的下一步，而經驗豐富的美斯在同一情況下，耗時可能僅需0.15秒，並非是反應比較快，而是憑藉長年累積的經驗，大腦已能迅速預測接下來的可能情況，也正是老將珍貴的資產。

3. 運動科學與再生醫學的發展： 過去20年，運動醫學朝個人化訓練模式發展，同時涵蓋營養管理、睡眠調控、心理訓練、數據監測系統等，職業運動員每日的飲食、訓練強度、恢復狀態，都由專業團隊負責把關。此外，PRP、幹細胞治療及各類神經修復技術的進步，也讓部分運動傷害患者有更多治療與復健選擇。以NFL傳奇四分衛Tom Brady為例，除了天賦外，其廣為人知的科學化訓練和身體保養策略「TB12方法」，亦為職業生涯的延續提供助益。 4. 心理層面： 職業生涯後期的運動員，壓力管理、情緒調節、專注力的保持等能力通常較佳，這些能力雖然不會被量化成個人的統計數據，但在長期高強度的運動競技來說，影響其實非常大。謝炳賢醫生舉例，35歲的選手較少因一次的失誤就崩潰，但在部分年輕的運動天才身上，類似的狀況卻相當常見。