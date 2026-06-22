通宵睇波 如何兼顧健康？

四年一度世界盃已經開鑼，對廣大球迷而言，觀賽難免要捱眼瞓，因此本身是荷蘭隊忠實擁躉的老人科專科醫生黃國強，特地從醫學角度，為球迷帶來通宵觀賽健康建議。
黃國強坦言，年輕時亦曾為心愛球隊通宵達旦，現今心態已有所轉變，錄影後翌日早上觀看重播便足夠。他笑指，觀看球賽時仍難免要享用薯片、汽水及啤酒等高鹽、高糖和高脂肪食物；這類食物除了容易致肥，更會增加身體代謝負擔，尤其三高患者影響更顯著。黃國強建議球迷尋找較健康的替代品，例如選擇梳打水加入少許檸檬汁取代有氣飲品；若想享用香口小食，枝豆或無鹽果仁比薯片健康得多。「若真的肚餓，進食番薯或麥包，亦遠比即食麵理想。」
心臟病發風險增三倍
愛隊入球時興奮雀躍，失利時低落沮喪，這種情緒過山車，或對心血管形成一定壓力。黃國強引述研究指出，2006年德國世界盃舉行期間，因心臟病發入院的男性增加約兩至三倍，女性更高達三倍。他特別提醒患有高血壓、冠心病或曾中風的高風險球迷，應盡量保持心境平和，過度興奮時可嘗試深呼吸調節；而最重要的是定時服藥，勿因專注觀賽而漏服。
中場休息勿補眠
球賽中場休息時，不少球迷會爭取時間小睡片刻，黃國強直言作用不大，「因時間太短，身體仍處於興奮狀態，15分鐘內根本難以進入淺層睡眠。相反，碎片化睡眠或更導致作息混亂，醒來只會更加疲倦。」他建議球迷應趁此機會離開座位做伸展運動，促進血液循環，同時讓繃緊的心情和肌肉放鬆。
熬夜觀賽後，很多人選擇翌日補眠，退休人士更可肆意睡覺；黃國強提醒須節制，「日間若睡眠過多，甚至睡足3至4小時，那已屬於睡覺而非補眠，會徹底打亂生理時鐘。」他建議最多小睡1小時，避免進入深度睡眠狀態，否則醒來只會更加昏沉。若連續數晚熬夜睇波，可考慮分段式睡眠，例如晚上9時先小睡片刻，12時再起床觀戰。
最後黃國強強調，觀賽目的是開心，開心時便要盡情，但要平衡開心與健康，便已足夠。
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18歲也可看老人科
不少人誤解老人科只服務長者，黃國強解釋，老人科其實是專注處理複雜健康問題的專科。「許多長者同時患有糖尿病、高血壓、中風後遺症等多重疾病，加上聽力、行動力及認知能力退化，若分開向不同專科求診，藥物及治療方案容易互相衝突。」老人科的核心在於問題的複雜程度，而非病人年齡。醫生會綜合考慮病人的身體狀況、家庭支援、社交及心理狀態，並協調物理治療、職業治療及社工等跨專業團隊，制訂最合適照顧方案。
「年滿18歲的內科病人若情況複雜，已有機會轉介至老人科跟進。」黃國強舉例，年輕中風患者同樣需要復康訓練、家居改裝及心理輔導等全方位支援，老人科醫生便可幫上大忙。