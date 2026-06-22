通宵睇波 如何兼顧健康？

黃國強坦言，年輕時亦曾為心愛球隊通宵達旦，現今心態已有所轉變，錄影後翌日早上觀看重播便足夠。他笑指，觀看球賽時仍難免要享用薯片、汽水及啤酒等高鹽、高糖和高脂肪食物；這類食物除了容易致肥，更會增加身體代謝負擔，尤其三高患者影響更顯著。黃國強建議球迷尋找較健康的替代品，例如選擇梳打水加入少許檸檬汁取代有氣飲品；若想享用香口小食，枝豆或無鹽果仁比薯片健康得多。「若真的肚餓，進食番薯或麥包，亦遠比即食麵理想。」

愛隊入球時興奮雀躍，失利時低落沮喪，這種情緒過山車，或對心血管形成一定壓力。黃國強引述研究指出，2006年德國世界盃舉行期間，因心臟病發入院的男性增加約兩至三倍，女性更高達三倍。他特別提醒患有高血壓、冠心病或曾中風的高風險球迷，應盡量保持心境平和，過度興奮時可嘗試深呼吸調節；而最重要的是定時服藥，勿因專注觀賽而漏服。

中場休息勿補眠

球賽中場休息時，不少球迷會爭取時間小睡片刻，黃國強直言作用不大，「因時間太短，身體仍處於興奮狀態，15分鐘內根本難以進入淺層睡眠。相反，碎片化睡眠或更導致作息混亂，醒來只會更加疲倦。」他建議球迷應趁此機會離開座位做伸展運動，促進血液循環，同時讓繃緊的心情和肌肉放鬆。

熬夜觀賽後，很多人選擇翌日補眠，退休人士更可肆意睡覺；黃國強提醒須節制，「日間若睡眠過多，甚至睡足3至4小時，那已屬於睡覺而非補眠，會徹底打亂生理時鐘。」他建議最多小睡1小時，避免進入深度睡眠狀態，否則醒來只會更加昏沉。若連續數晚熬夜睇波，可考慮分段式睡眠，例如晚上9時先小睡片刻，12時再起床觀戰。