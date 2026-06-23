腳底健康｜腳底偏黃恐肝出事？乾裂脫皮或因血糖控制不好！營養師揭5大腳底狀況反映健康

看腳底也可以反映健康？有營養師指出，雙腳腳底其實悄悄反映著身體健康，若發現腳底偏黃有可能與肝臟問題相關，另外，若發現腳底有乾裂脫皮問題就有可能與血糖控制不佳有關。營養師指出，5大腳底狀況會分別反映不同健康情況。

腳底健康｜5大腳底狀況反映健 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，現代人終日忙於工作與生活，卻很少低頭仔細觀察自己的雙腳。長期被鞋襪包覆的腳底，其實是身體健康的重要「顯示器」，其顏色、溫度與質地變化，往往悄悄反映著內在的營養狀態與代謝狀況： 1. 腳底偏白、沒血色 可能原因：貧血、鐵質不足、維他命B12缺乏。當血紅蛋白合成受阻，氧氣運送能力下降，末梢循環變差，腳底就會呈現蒼白、冰冷的外觀。

營養建議：補充紅肉、豬肝、蜆、深綠色蔬菜、蛋類。長期手腳冰冷可能不只是體質問題，而是營養不足影響了整體代謝與精神狀態。

2. 腳底偏紫、暗沉 可能原因：血液循環不良、久坐少動、高血脂。血流不順時，腳底容易顯得暗沉無光，是末梢循環障礙的訊號。

營養建議：補充三文魚、鯖魚、亞麻仁籽(富含Omega-3)、莓果、綠茶(抗氧化)。現代人久坐已成常態，除了調整飲食，務必記得定時起身活動，才能真正改善末梢循環。 3 .腳底偏黃 可能原因：足底厚繭、色素沉澱，或肝膽代謝異常。此外，長期大量攝取胡蘿蔔素(如紅蘿蔔、南瓜、蕃薯、木瓜)也會使皮膚暫時性泛黃。

警號：若合併眼白泛黃、尿液顏色變深，請盡速就醫檢查肝膽功能。顏色變化若不只出現在腳底，更需提高警覺。

4. 腳底乾裂、脫皮 可能原因：水分不足、必需脂肪酸缺乏、維他命A或鋅攝取不足，也可能與血糖控制不佳有關。

營養建議：補充堅果、牛油果、蛋黃(好油脂與維他命E)、生蠔、豆類(鋅與蛋白質)。皮膚狀態是營養的鏡子，腳部乾裂不能只靠外用保養品，從內補足油脂與微量元素才是根本。 5. 腳底傷口癒合慢 常見族群：糖尿病患者。高血糖會影響微血管循環與組織修復能力，導致傷口癒合明顯延遲。

營養建議：補充生蠔、牛肉、南瓜子(鋅)、堅果(維他命E)、番石榴、奇異果、橙、青椒(維他命C)。