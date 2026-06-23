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健康
出版：2026-Jun-23 09:00
更新：2026-Jun-23 09:00

生白髮｜掹一條白頭髮生三條？可能令你頭髮都生唔出變禿 醫生教3招處理白髮

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Joe22

生白髮｜掹一條白頭髮生三條？可能令你頭髮都生唔出變禿 醫生教3招處理白髮

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發現白頭髮只要拔走就可以解決問題？有醫生指出，有傳言曾指出「「拔一條白髮會長三條」的說法，但真相是拔走一條白髮可能會令毛囊受損，甚至導致局部永久性禿髮。醫生指出，有3大方法有助正確地處理白髮問題。

生白髮｜掹一條白頭髮生三條？

皮膚科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，每根頭髮都有其對應的毛囊，毛囊數量在胚胎時期就已決定，不會因為拔除而增加。當出現白髮，是因毛囊內的黑色素細胞已退化或受損，無法產生足夠的黑色素。拔掉白髮後，同一個毛囊長出的新髮仍會是白的，並不會因此長出更多白髮。

雖然一個毛囊口通常長出一根頭髮，但頭髮是以「毛囊株單位」成群生長的(約1至4根)，拔掉一根白髮並不會讓旁邊的毛囊多長出幾根。

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防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖）

生白髮｜可能令你頭髮都生唔出變禿

而需要擔心的是，反覆拔髮對毛囊造成的物理性破壞。長期反覆拔除同一個位置的頭髮，毛囊會經歷以下3個階段：

  1. 初期(發炎紅腫期)：此階段仍有機會恢復。

  2. 中期(逐步萎縮期)：需要積極治療介入。

  3. 後期(疤痕形成期)：此時只能依靠植髮修復。

長期拔髮不僅可能引起毛囊炎，還可能因反覆傷害導致毛囊萎縮、形成疤痕組織，最終使該處頭髮永久停止生長。

脫髮原因｜頭髮稀疏有得救？（am730製圖） 脫髮原因｜頭髮稀疏有得救？（am730製圖） 脫髮原因｜頭髮稀疏有得救？（am730製圖） 脫髮原因｜頭髮稀疏有得救？（am730製圖） 脫髮原因｜頭髮稀疏有得救？（am730製圖）

生白髮｜3招處理白髮

柯醫生表示，面對惱人的白髮，以下3種方式比拔除更安全：

  • 剪除：最安全的方法，且完全不傷害毛囊。

  • 溫和染髮：優於拔髮，但建議選擇不含阿摩尼亞、PPD等刺激性成分的產品，避免染劑直接接觸頭皮，並採用漸進式上色。傳統染劑長期使用可能導致髮質受損與頭皮不適。

  • 接納：以自然心態面對，對身體零負擔。

生白髮｜如何判斷毛囊是否還有救？

若某區域因反覆拔髮出現禿髮，可透過以下2點初步判斷毛囊狀態：

仍有機會恢復：

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  • 該區域還有部分毛髮

  • 頭皮摸得到毛孔的觸感

  • 禿髮時間不超過一年

可能已壞死：

  • 頭皮完全光滑、摸不到毛孔

  • 超過半年完全沒有新髮長出

  • 該處曾發炎化膿，癒合後就不再長髮

預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜每天都應該洗頭（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜洗頭髮重點是洗淨頭皮（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜出頭頭皮屑可使用具控油控菌效力的洗頭水（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜頭盔最好經常清洗或每日更換內棉（am730製圖） 預防毛囊炎與脫髮5大清潔習慣｜別讓汗水在頭皮上面留太久（am730製圖）

生白髮｜4情況要求醫檢查

柯醫生指出，若出現以下情況，建議儘早尋求皮膚科專業評估：

  1. 反覆拔髮導致某區域已禿了一塊

  2. 拔髮處頭皮摸起來光滑、無毛孔觸感

  3. 超過半年沒有長出新髮

  4. 有拔毛癖，想了解未來的治療選項

毛囊一旦壞死就無法再生，能挽救的時間有限。愈早評估，治療的選項就愈多。

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