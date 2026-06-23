生白髮｜掹一條白頭髮生三條？可能令你頭髮都生唔出變禿 醫生教3招處理白髮

發現白頭髮只要拔走就可以解決問題？有醫生指出，有傳言曾指出「「拔一條白髮會長三條」的說法，但真相是拔走一條白髮可能會令毛囊受損，甚至導致局部永久性禿髮。醫生指出，有3大方法有助正確地處理白髮問題。

生白髮｜掹一條白頭髮生三條？

皮膚科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，每根頭髮都有其對應的毛囊，毛囊數量在胚胎時期就已決定，不會因為拔除而增加。當出現白髮，是因毛囊內的黑色素細胞已退化或受損，無法產生足夠的黑色素。拔掉白髮後，同一個毛囊長出的新髮仍會是白的，並不會因此長出更多白髮。

雖然一個毛囊口通常長出一根頭髮，但頭髮是以「毛囊株單位」成群生長的(約1至4根)，拔掉一根白髮並不會讓旁邊的毛囊多長出幾根。