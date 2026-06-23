卵巢癌｜21歲女患卵巢癌 Threads分享自身經歷提醒大家定期做身體檢查

卵巢癌｜ 下腹脹大曾被誤診為便秘

該女生分享，在2024年8月時因為健身動作而感受腹部有異物感，當時未有為意，但數日後就發現下腹脹大，感到不妥而前往檢查。初時醫生未有發現異常，只在超聲波報告得知有問題，另一家庭科醫生更誤診為便秘。

後來因下腹出現劇痛獲轉介至醫院，電腦斷層掃描發現卵巢囊腫，並建議之後做手術切除及進行化驗，「醫生同我講喺我呢個歲數嚟講，有惡性腫瘤好少見，九成都係良性嘅，所以其實我嗰陣冇話好驚。同埋我上網睇絕大部分人share/youtube片，大家都係就咁有囊腫，做完手術就冇事 」。