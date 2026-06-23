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健康
出版：2026-Jun-23 13:30
更新：2026-Jun-23 13:30

卵巢癌｜21歲女患卵巢癌 Threads分享自身經歷提醒大家定期做身體檢查

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21歲女患卵巢癌 threads分享自身經歷提醒大家定期做身體檢查

21歲女患卵巢癌 threads分享自身經歷提醒大家定期做身體檢查

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女主持施可瑩Lillian日前因卵巢癌病逝，引起大眾對卵巢癌的關注。有曾患卵巢癌的21歲網民近日在社交平台分享兩年前患病時的自身經歷，坦言當時情緒跌至谷底，幸好獲身邊朋友及老師支持，她也提醒大家，就算年輕亦可能患癌，定期做身體檢查十分重要！

卵巢癌｜下腹脹大曾被誤診為便秘

該女生分享，在20248月時因為健身動作而感受腹部有異物感，當時未有為意，但數日後就發現下腹脹大，感到不妥而前往檢查。初時醫生未有發現異常，只在超聲波報告得知有問題，另一家庭科醫生更誤診為便秘。

後來因下腹出現劇痛獲轉介至醫院，電腦斷層掃描發現卵巢囊腫，並建議之後做手術切除及進行化驗，「醫生同我講喺我呢個歲數嚟講，有惡性腫瘤好少見，九成都係良性嘅，所以其實我嗰陣冇話好驚。同埋我上網睇絕大部分人share/youtube片，大家都係就咁有囊腫，做完手術就冇事 」。

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但等待手術期間，她的下腹時開始愈來愈痛，有時更要留院，如廁、走路、企直也受影響。

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卵巢癌｜勉勵同路人籲女性定期檢查

手術後本來以為已經康復，未料卻接獲醫院電話，最後獲告知患上卵巢癌1c1期，並需再接受左邊卵巢及輸卵管的手術。經過化療後現時已完全康復，只需定期覆診及接受檢查。她分享，當時心情很差，亦覺得身邊的人未有很擔心及重視她的情況，認為就算是一句小小的關心，也可以大大地支持患者繼續堅持下去，又鼓勵同路人，「如果有咩問題都可以dm我，我知真係發生嘅時候會好迷惘，你哋已經做得好好！！大家真係要定期做身體檢查！！」

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