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健康
出版：2026-Jun-23 11:30
更新：2026-Jun-23 11:30

癌細胞避追殺或露破綻？研究揭或致另一免疫細胞追擊

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癌細胞避追殺或露破綻？研究揭或致另一免疫細胞追擊

癌細胞避追殺或露破綻？研究揭或致另一免疫細胞追擊

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過去的研究顯示，癌細胞為了躲避免疫系統追殺，於是降低表面辨識訊號的表現。但美國最新研究發現，這項經典的免疫逃脫策略反而可能令癌細胞激發另一類免疫細胞的攻擊，或許成為另一個抗癌的新方向。

反成另一免疫細胞目標

該項發表在《Nature Immunology》的研究，由美國貝勒醫學院及密西根大學合作進行。研究團隊指出，科學界過去認為癌細胞失去辨識訊號主要是想躲避免疫系統攻擊，但最新發現則顯示此舉可能會暴露癌細胞新的弱點。

過往理論認為，腫瘤可藉由降低主要組織相容性複合體I型(MHC class I)分子的表現，躲避免疫殺手T細胞(CD8+ T細胞)追蹤和攻擊。然而，團隊透過小鼠實驗及人類樣本分析發現，當腫瘤失去這種分子後，會變得容易受到輔助T細胞(CD4+ T細胞)的攻擊。

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秋葵好處功效包括降低心臟病危險及預防癌症（am730製圖） 秋葵好處功效包括降低心臟病危險及預防癌症（am730製圖） 秋葵好處功效包括降低心臟病危險及預防癌症（am730製圖） 秋葵好處功效包括降低心臟病危險及預防癌症（am730製圖）

誘發鐵死亡機制

進一步研究更顯示，這些CD4+ T細胞可誘發一種稱為「鐵死亡」(ferroptosis)的細胞死亡機制，利用鐵相關反應在細胞內累積傷害，最終導致癌細胞死亡。以接受免疫檢查點抑制劑治療患者的資料作分析後，發現相關機制與患者預後存在關係。若未來研究能進一步驗證有關結果，或有助科學界發展新的研究方向，以對付已學會躲避免疫系統追殺的腫瘤。

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