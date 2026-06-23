跟潮流踢波小心「運動傷害」 醫生教路正確「三溫暖冰熱敷」緩解痠痛

世界盃足球賽的賽事正如火如荼進行，再度帶動踢波熱潮，不少人紛紛走上球場享受運動樂趣。不過，振興醫院復健醫學部運動復健科主任陳建成醫生提醒，足球屬於高強度跑跳與身體對抗運動，若肌力不足或缺乏正確防護，容易造成運動傷害。陳建成醫生強調，足球運動最常見的傷害包括大腿肌肉拉傷、腳踝扭傷及膝關節損傷，其中膝蓋相關傷害，更可能影響日後活動能力，不可忽視。

足球運動傷害排名出爐 膝蓋韌帶與軟骨受傷最棘手

陳建成主任指出，踢足球最常受傷的部位第一名是大腿肌肉拉傷，第二名則是腳踝扭傷，而三到五名皆為膝蓋軟骨與韌帶的損傷。運動時若不慎，膝蓋內側的側韌帶、半月軟骨與前十字韌帶常會同時受創，在醫學上被稱為「不快樂三兄弟」，需要較長時間復原。

除了常見的下肢傷害外，部分高難度動作也潛藏風險。陳建成主任表示，因為足球運動完全不能用手防護，倒掛金鈎若落地姿勢不當，可能造成尾椎受傷；頭槌則可能增加腦震盪風險，因此在參與足球運動時，應依照自身能力循序漸進訓練，避免勉強自己挑戰高難度動作。