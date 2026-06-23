中大覓青光眼新靶點 全盲或再見光

本港每63人中就有一人患青光眼，每7名患者中就有一人最終失明，醫學界一直以減眼壓為主，惟即使眼壓正常亦有惡化風險。香港中文大學醫學院最新研究發現，只要抑制受體蛋白GHRHR即可減少視網膜神經細胞退化及死亡，並有助恢復視覺功能，有望成嚴重眼疾的神經保護治療。有關研究已發表於國際知名科學期刊《Advanced Science》。
未治療可致盲
青光眼是視神經逐步退化過程的結果，早期患者會喪失周邊視力並逐漸蔓延至中央。由於發病初期中央視力完全正常，導致一般視力檢查無法檢測，若未及早治療最終可致完全失明。年齡遞增、眼壓過高及視神經頭異常是青光眼的高危因素；另外有家族病史、糖尿病、高血壓、深度近視或遠視、眼部曾受傷等也會增加日後患病的風險。
目前降低眼內壓是唯一有效的療法，惟中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授(臨床)陳培文醫生指，即使接受治療或眼內壓正常，仍有15%至46%患者視力惡化，甚至於10至20年內失明，認為研發可直接保護神經細胞的療法乃當務之急。
恢復視覺功能近七成
研究通訊作者、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授朱偉傑及其團隊由研究GHRH通路開始，並於3種青光眼小鼠模型身上進行實驗，發現一旦小鼠出現青光眼損傷，GHRHR就會被激活，只要透過基因剔除或以藥物抑制GHRHR，可大幅提升視網膜神經節細胞(RGC)的存活量並恢復視覺功能近七成。
朱偉傑續指，當鐵質及脂質過氧化就會形成獨特的細胞死亡形式「鐵死亡」，而鐵死亡正是青光眼RGC死亡的主因，只要抑制GHRHR就可顯著減少氧化脂質、直接保護RGC及維持線粒體健康，保護神經細胞及其功能。
所有患者也適用
有關藥物適用於所有青光眼患者，但仍待進一步研究證實安全性，下一步將於大型動物身上試驗效果，估計最快需時5至10年才可正式推出市面。朱偉傑相信，藥物可大量生產，期望價格相宜可惠及大部分患者。