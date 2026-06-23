中大覓青光眼新靶點 全盲或再見光

本港每63人中就有一人患青光眼，每7名患者中就有一人最終失明，醫學界一直以減眼壓為主，惟即使眼壓正常亦有惡化風險。香港中文大學醫學院最新研究發現，只要抑制受體蛋白GHRHR即可減少視網膜神經細胞退化及死亡，並有助恢復視覺功能，有望成嚴重眼疾的神經保護治療。有關研究已發表於國際知名科學期刊《Advanced Science》。

未治療可致盲

青光眼是視神經逐步退化過程的結果，早期患者會喪失周邊視力並逐漸蔓延至中央。由於發病初期中央視力完全正常，導致一般視力檢查無法檢測，若未及早治療最終可致完全失明。年齡遞增、眼壓過高及視神經頭異常是青光眼的高危因素；另外有家族病史、糖尿病、高血壓、深度近視或遠視、眼部曾受傷等也會增加日後患病的風險。