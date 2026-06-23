凌晨睇波代價大？連場捱夜驚現「心慌慌」、眼乾！ 3大不可忽視健康危機 小心身體發出紅牌警告

足球盛事進入高潮，每晚凌晨連場大戰，各位球迷是不是也連續幾晚沒睡好？摸黑睇波、一邊捱夜一邊吃煎炸宵夜，身體其實正在超負荷運作。不少球迷總覺得自己「仲後生、頂得順」，但往往一到翌日返工，各種身體警號就接踵而來。連續幾晚透支睡眠，對眼睛、肝臟及心血管造成的傷害不容小覷。以下三個由捱夜引起的健康危機，各位球迷務必打醒十二分精神！

危機一︰摸黑緊盯屏幕雙眼乾澀紅筋暴現

為了不影響家人睡眠，許多球迷習慣在關燈後摸黑睇波。然而，雙眼在黑暗中長時間近距離盯著電視或手機屏幕，強烈的藍光會加倍刺激視網膜。加上觀看緊張賽事時，眨眼次數在不知不覺中減少，極易導致翌日清晨雙眼乾澀刺痛、紅筋暴現。這種高強度的眼部疲勞如果無法及時紓緩，不但會令視力變得模糊，更會對視網膜造成長遠的慢性傷害，令靈魂之窗提早老化。