凌晨睇波代價大？連場捱夜驚現「心慌慌」、眼乾！ 3大不可忽視健康危機 小心身體發出紅牌警告

足球盛事進入高潮，每晚凌晨連場大戰，各位球迷是不是也連續幾晚沒睡好？摸黑睇波、一邊捱夜一邊吃煎炸宵夜，身體其實正在超負荷運作。不少球迷總覺得自己「仲後生、頂得順」，但往往一到翌日返工，各種身體警號就接踵而來。連續幾晚透支睡眠，對眼睛、肝臟及心血管造成的傷害不容小覷。以下三個由捱夜引起的健康危機，各位球迷務必打醒十二分精神！
危機一︰摸黑緊盯屏幕雙眼乾澀紅筋暴現
為了不影響家人睡眠，許多球迷習慣在關燈後摸黑睇波。然而，雙眼在黑暗中長時間近距離盯著電視或手機屏幕，強烈的藍光會加倍刺激視網膜。加上觀看緊張賽事時，眨眼次數在不知不覺中減少，極易導致翌日清晨雙眼乾澀刺痛、紅筋暴現。這種高強度的眼部疲勞如果無法及時紓緩，不但會令視力變得模糊，更會對視網膜造成長遠的慢性傷害，令靈魂之窗提早老化。
危機二：肝指數暴升！宵夜啤酒引發「爆肝」危機
凌晨觀戰，自然少不了薯片、花生等煎炸宵夜，甚至是與好友暢飲啤酒狂歡。然而，深夜本是肝臟休息與排毒的黃金時間，此時進食大量高脂食物和酒精，會逼使肝臟在超負荷狀態下「加班」進行解毒與代謝，從而引發肝指數暴升的「爆肝」危機。許多人翌日感到口苦口臭、面色暗啞且極度疲憊，精神渙散得連喝幾杯咖啡都無法提神，正是肝臟發出的嚴重過勞信號。
危機三：緊張關頭驚心動魄 心血管指數爆錶
隨著賽事進入淘汰賽階段，強強對決的精彩畫面讓人屏息以待。尤其是到了互射十二碼等驚心動魄的緊張關頭，球迷的情緒隨之劇烈起伏，導致腎指數在短時間內瘋狂飆升，甚至會突然出現胸口翳悶、心跳加速等「心慌慌」的現象。在長期睡眠不足的情況下，心血管系統本就承受著巨大壓力，情緒的劇烈牽動更容易令心血管指數爆錶，對於平時缺乏運動、飲食不均衡的打工仔而言，深藏突發危機。
球迷自救方案 配備「觀戰三寶」全面修復
不想睇完足球盛事要「紅牌出場」，在迎戰下一場關鍵賽事前，必須找對「健康神隊友」來修復捱夜損傷。
日本命力的三大核心產品正是球迷的自救良方，「美目藍莓素」內含高濃度北歐野生矮腳藍莓精華（花青素），能高效抗氧化及促進眼部血液循環，迅速舒緩雙眼乾澀與疲勞；「瑞肝易」蘊含高標準化乳薊及朝鮮薊精華，能有效加速酒精分解，提升排毒功能並減輕肝臟負擔；「強心素」則採用日本專利高純度紅麴及天然輔酶 Q10，有助保持血管彈性，在最扣人心弦的時刻維持心血管健康。
*免責聲明 : 強心素 - 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品亦不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。
足球盛事一季就完，但身體健康卻是一生。由即日起至7月3日，日本命力特別為一眾捱夜打工仔推限時優惠套裝低至 $1,140，當中包括瑞肝易、美目藍莓素以及
、強心素。套裝數量有限，售完即止。各位球迷，立刻配備觀戰最強裝備，健康迎戰決戰時刻！