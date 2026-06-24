天氣熱流汗唔一定要飲電解質飲品 醫生提出2情況：否則飲水就夠

天氣炎熱時，易因流汗增加而擔心水分與電解質流失，進而改喝電解質飲料補充體力。不過醫生提醒，電解質雖是人體維持水分平衡，幫助肌肉與神經運作的礦物質，但多數人在夏季進行一般活動時，只要正常飲水與飲食，就足以補充日常所需水分，而若長時間待在高溫環境，或劇烈運動導致大量流汗，才較需額外補充電解質。

夏季進行一般活動 多數人喝水即可

《Verywell Health》報道，生活形態醫學(lifestyle medicine)醫生索海布伊姆蒂亞茲(Sohaib Imtiaz)表示，喝水通常足以幫助維持身體水分，電解質飲料則較適合用於高溫暴露或高強度運動的情況，例如長時間流汗，或運動時間超過2小時，身體可能開始流失較多電解質，但若只是在夏季進行一般活動，且本身飲食習慣也正常，電解質飲料並不是大多數人的必需品。

鈉有助於維持體液平衡 尿色可顯示脫水警號

伊姆蒂亞茲醫生說，鈉是與水分維持有關的電解質，對體液平衡具重要作用，若流失過多鈉，身體維持水分平衡的能力可能受到影響。至於如何判斷自己是否水分不足，他建議可觀察體重變化、口渴程度與尿液顏色，其中一旦尿液呈現深黃色，通常代表身體可能已開始或已處於脫水狀態。