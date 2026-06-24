養生堅果甜品暗藏健康陷阱 醫生教你聰明食用避免發炎

許多人熟知「每日一把堅果」的飲食觀念，市面上常見開心果蛋糕與堅果撻等甜點。然而，攝取不當反而可能增加身體發炎風險。臺中榮民總醫院嘉義分院家醫部主任陳怡成指出，堅果雖富含營養，但選對種類與適量攝取，才能真正對健康產生正面幫助。

堅果含多元脂肪酸與礦物質 有助維持身體機能 陳怡成主任說明，堅果成分與多種礦物質對心臟血管與機能調節有益。其中Omega-3脂肪酸具備保護機制： EPA：與抗發炎機制有關，可輔助調節血壓與血栓風險。

DHA：與腦部功能運作及預防失智概念相關。

ALA：可由植物來源補充，對身體機能亦有幫助。 杏仁、腰果吃太多易上火 小心口腔潰瘍還慢性發炎 陳怡成主任提醒，杏仁、腰果、南瓜子、胡桃或開心果含有Omega-6，過量可能加重發炎反應導致口腔潰瘍或易上火。理想的Omega-6與Omega-3黃金比例為4:1，但外食族常高達16:1甚至32:1。相較之下，核桃與夏威夷豆的脂肪酸比例較佳，是較為理想的選擇。

服用抗凝血藥物補充魚油 應先諮詢醫師評估 若要額外補充Omega-3，深海魚油也是常見來源。陳怡成主任建議，可選擇EPA與DHA比例約3:2、濃度達80%以上產品，每日約攝取2公克。但他強調，若正在服用阿士匹靈等抗凝血藥物，必須先諮詢醫生，避免影響凝血功能產生相關風險。 單日攝取量建議為一掌心 再製加工堅果隱藏高油糖鹽 堅果攝取並非多多益善。陳怡成主任建議，每日攝取約一個掌心大小，並搭配均衡飲食。坊間將堅果製成精緻甜點或加重調味，隱藏高油、高糖、高鹽陷阱。攝取過多熱量與不良脂肪反而增加身體負擔，民眾應避免將加工調味堅果直接視為健康食品。