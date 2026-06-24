卵巢癌｜卵巢癌8成發現已晚期 存活率不足5年 醫生揭患1種病高18倍患卵巢癌風險

素有「婦女沉默殺手」之稱的卵巢癌是女性致命癌症之一。近日有知名女主持公開罹患卵巢癌的消息不久後便不幸病逝，可見卵巢癌殺傷力有多大。有醫生指出，根據統計，高達70%至80%的卵巢癌患者，確診時已屬晚期，而且發現後存活率不足5年。醫生指出，若患上1種病卵巢癌風險更可高達18倍。

卵巢癌｜卵巢癌8成發現已晚期 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，卵巢癌危險性在於發現時機往往太晚。高達70%至80%的卵巢癌患者，確診時已屬晚期。晚期患者中，又有70%至80%會在兩年內復發，導致五年存活率極低。 卵巢癌｜甚麼是子宮內膜異位症？ 子宮內膜異位症是一種常見的婦科疾病，指類似子宮內膜的組織在子宮腔外生長。它影響著全球約11%的育齡期女性。依據2024年數據，全球約有2億名女性深受此病困擾。常見症狀包括骨盆腔疼痛與不孕，但並非所有患者都會出現明顯症狀。

卵巢癌｜醫生揭患1種病高18倍患卵巢癌風險 早在1925年，科學家便首次發現兩者之間可能存在關聯。近百年來，大量研究持續證實，患有子宮內膜異位症的女性，罹患卵巢癌的風險確實較高。一項發表於《美國醫學會雜誌》(JAMA)的大型研究，分析了超過45萬名女性的數據，結果顯示： 整體風險增加：患有子宮內膜異位症的女性，罹患卵巢癌的整體風險增加 320%(超過4倍)。 特定亞型風險更高：患有深部浸潤型和/或卵巢型(朱古力瘤)子宮內膜異位症的女性，風險增加幅度更為顯著：

罹患卵巢癌的整體風險增加 866%(超過9倍)。

罹患第一型卵巢癌的風險暴增近 1800%(18倍)。

罹患第二型卵巢癌的風險增加 272%。

卵巢癌｜子宮內膜異位症5種類型 該研究將子宮內膜異位症分為5種類型，其中「卵巢/深部浸潤型」雖然僅佔1.7%，卻是風險最高的一群： 表淺腹膜型(49.8%) 卵巢型(24.1%) 深部浸潤型(1.3%) 卵巢/深部浸潤型(1.7%) – 風險最高 其他型(23.1%) 卵巢癌｜卵巢癌的2種類型 研究同時將卵巢癌分為2類： 第一型卵巢癌：生長較慢，包括子宮內膜樣癌、透明細胞癌等。

第二型卵巢癌：生長較快，更具侵襲性，如高級別漿液性癌。 子宮內膜異位症相關的卵巢癌風險，主要體現在第一型卵巢癌上。