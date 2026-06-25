運動後痠痛如何分辨是否受傷？醫生列出4點判斷 「關節卡住」須警惕

隨著健康意識提升，現代人或多或少都有運動的習慣，不過有時不小心「練太狠」，隔天總是全身痠到不行。運動後若出現痠痛不適，究竟只是「鐵腿」還是已經受傷？東元綜合醫院骨科張耀元醫生近期提醒，最怕的是把「受傷」誤認為只是肌肉痠痛，還帶著傷繼續訓練，反而可能加劇傷勢。對此，他也整理出4個簡單的判斷方式，幫助民眾初步分辨正常痠痛與運動傷害之間的差異。

醫：運動最怕「帶傷硬練」 疼痛持續超 1 時數勿輕視 有些人在運動後常見有鐵腿情形，也就是「延遲性肌肉痠痛(DOMS)」。張耀元醫生指出，運動最怕的是「帶傷硬練」，有些較嚴重的運動傷害，最初的表現都只是「一點點不舒服」，但卻被誤以為只是肌肉痠痛，若這時選擇一直撐下去，反而可能錯過黃金修復期。 張耀元醫生也提醒，「痛」其實是身體發出的警號，如果疼痛持續超過一周、影響日常活動，或同一個位置反覆疼痛，建議應及早就醫評估，才能幫助自己在運動這條路走得長久。