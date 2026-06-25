運動後痠痛如何分辨是否受傷？醫生列出4點判斷 「關節卡住」須警惕

隨著健康意識提升，現代人或多或少都有運動的習慣，不過有時不小心「練太狠」，隔天總是全身痠到不行。運動後若出現痠痛不適，究竟只是「鐵腿」還是已經受傷？東元綜合醫院骨科張耀元醫生近期提醒，最怕的是把「受傷」誤認為只是肌肉痠痛，還帶著傷繼續訓練，反而可能加劇傷勢。對此，他也整理出4個簡單的判斷方式，幫助民眾初步分辨正常痠痛與運動傷害之間的差異。
醫：運動最怕「帶傷硬練」 疼痛持續超1時數勿輕視
有些人在運動後常見有鐵腿情形，也就是「延遲性肌肉痠痛(DOMS)」。張耀元醫生指出，運動最怕的是「帶傷硬練」，有些較嚴重的運動傷害，最初的表現都只是「一點點不舒服」，但卻被誤以為只是肌肉痠痛，若這時選擇一直撐下去，反而可能錯過黃金修復期。
張耀元醫生也提醒，「痛」其實是身體發出的警號，如果疼痛持續超過一周、影響日常活動，或同一個位置反覆疼痛，建議應及早就醫評估，才能幫助自己在運動這條路走得長久。
正常痠痛或運動傷害如何判斷？醫：4點區分
至於如何分辨究竟是一般痠痛還是受傷，張耀元醫生也整理出4個簡單判斷方向：
1. 不適感「兩邊對稱」，還是只在「單邊特定點」？
正常的肌肉痠痛，通常是整塊肌肉、左右兩邊都有不適感；反之，如果僅有某一側膝蓋、肩膀，或某個「點」特別痛，就有可能是受傷訊號。
2. 不適感有「慢慢好轉」還是「愈動愈痛」？
若為肌肉痠痛，不適感通常在運動後24至72小時最明顯，之後一般會逐漸消退；但如果在運動過程中感到疼痛感愈來愈明顯，或熱身後反而更不舒服，甚至每次做同一個動作都會痛，就應提高警惕。
3. 是「肌肉繃緊感」還是「明顯刺痛」？
若是正常痠痛，通常會感受到肌肉有點「緊緊的、脹脹的」，但若感覺有刺痛感、像被電到，或某個位置壓下去有尖銳的痛點，可能與發炎或組織受損有關。
4. 不適部位「活動自如」還是「關節卡住」？
肌肉痠痛雖然會讓人感到不適，但通常不至於動不了；如果無法抬舉手部、下蹲過程卡住，或跑步時部分動作因疼痛而無法完成等，可能是肌腱或關節出現異常問題，這時切勿再硬撐。
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