人工淚液滴到角膜受損 求醫才知元兇是乾眼症

不少人眼睛乾澀時，第一時間就想到滴人工淚液，但乾眼症未必只是缺水。一名50多歲婦人因眼睛乾澀，自行使用人工淚液長達半年，直到就醫時雙眼視力僅剩0.1，且已出現角膜破損，檢查後確診中重度乾眼症，經治療後視力才恢復至1.0。衛生福利部臺北醫院眼科暨高階乾眼中心主任林人傑提醒，若長期忽略真正病因，不僅症狀反覆發作，嚴重時甚至可能造成角膜受損與視力下降。
乾眼不一定缺水 多數問題其實出在缺油
林人傑主任表示，許多人誤以為乾眼症就是眼睛缺水，因此反覆滴人工淚液緩解不適。然而，現代乾眼症患者常見問題其實是「缺油」。
眼瞼內的瞼板腺負責分泌油脂，形成淚膜最外層保護層，避免淚液過快蒸發。當瞼板腺功能異常、油脂分泌不足或阻塞時，即使補充再多人工淚液，水分仍會迅速流失，導致眼睛持續乾燥與發炎，因此單靠人工淚液往往無法有效改善症狀。
乾澀刺痛別輕視 長期發炎恐傷害角膜
隨著電子產品普及，乾眼症患者逐年增加。許多人出現眼睛乾澀、刺痛、異物感、容易疲勞、畏光，或視力時好時壞等症狀時，常誤以為只是用眼過度或眼睛疲勞，而延誤就醫。
林人傑主任指出，乾眼症若長期反覆發炎，不僅會造成不適，更可能進一步損害角膜組織，甚至影響視力。因此，若症狀持續存在或反覆發作，不應只依賴人工淚液，而應接受專業評估。
精準找出病因 系統化治療改善逾八成
為提供完整乾眼症照護，林人傑主任分享，透過瞼板腺影像檢查、淚膜穩定度分析等檢測，有助於協助找出乾眼成因，再依病人狀況搭配強脈衝光(IPL)、熱脈動治療及藥物治療等方式，改善瞼板腺功能與淚膜穩定度。
林人傑主任表示，根據臨床追蹤結果，接受完整評估及系統化治療的病人，症狀平均改善幅度超過八成，顯示找出病因並對症治療，才是改善乾眼症的關鍵。
他也提醒，人工淚液雖能暫時紓緩不適，但若乾澀症狀持續未改善，或反覆發作，應盡早至眼科接受檢查，找出真正原因並接受適當治療，避免角膜受損，守護視力健康。
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