人工淚液滴到角膜受損 求醫才知元兇是乾眼症

許多人出現眼睛乾澀、刺痛、異物感、容易疲勞、畏光，或視力時好時壞等症狀時，常誤以為只是用眼過度或眼睛疲勞。

不少人眼睛乾澀時，第一時間就想到滴人工淚液，但乾眼症未必只是缺水。一名50多歲婦人因眼睛乾澀，自行使用人工淚液長達半年，直到就醫時雙眼視力僅剩0.1，且已出現角膜破損，檢查後確診中重度乾眼症，經治療後視力才恢復至1.0。衛生福利部臺北醫院眼科暨高階乾眼中心主任林人傑提醒，若長期忽略真正病因，不僅症狀反覆發作，嚴重時甚至可能造成角膜受損與視力下降。

乾眼不一定缺水 多數問題其實出在缺油

林人傑主任表示，許多人誤以為乾眼症就是眼睛缺水，因此反覆滴人工淚液緩解不適。然而，現代乾眼症患者常見問題其實是「缺油」。

眼瞼內的瞼板腺負責分泌油脂，形成淚膜最外層保護層，避免淚液過快蒸發。當瞼板腺功能異常、油脂分泌不足或阻塞時，即使補充再多人工淚液，水分仍會迅速流失，導致眼睛持續乾燥與發炎，因此單靠人工淚液往往無法有效改善症狀。

乾澀刺痛別輕視 長期發炎恐傷害角膜

隨著電子產品普及，乾眼症患者逐年增加。許多人出現眼睛乾澀、刺痛、異物感、容易疲勞、畏光，或視力時好時壞等症狀時，常誤以為只是用眼過度或眼睛疲勞，而延誤就醫。