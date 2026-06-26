長輩不喝水後果多嚴重？醫警告：恐急性腎衰竭

81歲林姓老翁患有高血壓，平時生活尚能自理，三餐多由自己準備，家人也會固定於早晚前往探視。日前家人因工作繁忙，連續兩天未主動聯繫，第三天前往探視時，發現老翁精神萎靡、全身無力，甚至連說話的力氣都沒有，立即送往臺中市立老人復健綜合醫院就醫。到院時老翁已出現明顯脫水現象，經檢查發現肌酸酐高達7.33 mg/dL(正常值小於1.3 mg/dL)，血鉀濃度更高達8.3 mmol/L(正常值3.4至4.7 mmol/L)，心電圖也出現心律不整變化，情況十分危急。

幾乎沒進食也沒喝水 急性腎衰竭找上門 經醫療團隊詢問後得知，老翁在家期間幾乎沒有進食與飲水，僅飲用小量液體代餐。由於身體長時間缺乏水分，導致腎臟血流不足，腎功能急速惡化，無法正常排除體內廢物及鉀離子，引發急性腎衰竭與嚴重高血鉀症。由於血鉀濃度已遠超過危險值5.5 mmol/L，甚至高達8.3 mmol/L，隨時可能因致命性心律不整而猝死。 血鉀高達 8.3 醫療團隊緊急搶命 醫療團隊立即施以靜脈注射鈣劑穩定心肌細胞膜，並使用胰島素搭配葡萄糖治療，快速將血液中的鉀離子移入細胞內，降低血鉀濃度。經緊急處置後，血鉀逐步由8.3下降至6.3 mmol/L，心律不整情形獲得改善，成功解除生命危機。後續轉入病房接受點滴補充水分與腎功能監測，腎功能逐漸恢復穩定，順利康復出院。

脫水為何傷腎？高血壓患者風險更高 腎臟內科主任王捷賢表示，當身體水分不足時，腎臟血流會減少，影響其過濾與排除廢物的能力；一旦腎功能急速惡化，血中代謝廢物(如鉀離子)便無法正常排出，導致濃度上升，形成急性腎衰竭。部分高血壓患者常使用ACEI或ARB類降血壓藥物，雖有保護心血管及腎臟效果，但也會抑制鉀離子排出，若同時發生脫水，便容易引發高血鉀症。 血鉀超過 5.5 就危險 嚴重恐導致心跳停止 王捷賢主任補充，鉀離子濃度超過5.5 mmol/L即屬高度危險，可能導致心律不整甚至心跳停止，對於本身有高血壓的長者而言，腎功能可能早已受損，遇到此類突發狀況，風險更高。