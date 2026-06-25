白蝕礙心理健康 斑塊復色有希望

每年的6月25日為世界白蝕症關注日，任何人均可能患病，本港發病率約為0.5%至1%，即約有4萬名患者。香港皮膚科醫學院名譽秘書、皮膚科專科醫生鍾文浩指，白蝕屬後天性自身免疫性皮膚疾病，雖不具傳染性，但患者往往因外觀改變而承受極大心理壓力。 白蝕是一種後天性自身免疫性皮膚疾病，成因是皮膚表層以下存在不受控制的炎症，導致體內免疫細胞攻擊並破壞負責產生皮膚色素的黑色素細胞，繼而出現色素脫失，皮膚呈現白斑。其他誘發因素包括患有其他自身免疫性疾病、甲狀腺問題、白蝕家族史，以及身體或情緒壓力。鍾文浩提到，此病可發生在任何種族及年齡，惟逾半患者在20歲前發病，幼齡人群發病率亦正在持續上升。

斑塊逐漸明顯 白蝕症發病初期皮膚會出現比周邊皮膚較淺的斑塊，並隨病情發展而逐漸明顯，最終變成完全白色。其與汗斑最明顯的差別是白蝕症斑塊有邊界，該範圍的毛髮也會因缺乏黑色素而變為白色。鍾文浩指，白蝕可分為較常見的非節段型白蝕及相對罕見的節段型白蝕，非節段型的白斑一般呈雙側性及對稱性分布；而節段型則局限於身體某一個單側或特定區域。

易致抑鬱焦慮 白蝕症不會影響健康，偶因色素影響而有視覺或聽力問題，大部分白斑發生在臉及頸部，嚴重影響外觀及患者的心理健康。 傳統的皮膚病生活品質指數(DLQI)側重於癢、痛等症狀，但由於白蝕多無物理痛楚，DLQI往往低估對患者的實際影響；不過在願付治療費用上，白蝕患者為皮膚病之首，證明患者的心理社會負擔極重，願意付出更高昂的經濟成本來換取外觀的改善。 逾半患者患病後曾出現抑鬱症、焦慮症、社交恐懼症及睡眠障礙等，也有患者曾出現自殺相關問題及性功能障礙等，他們的焦慮症風險比一般人高6倍，更有過半患者有中至重度抑鬱，情況不容忽視。

JAK抑制劑減斑塊面積 過去並沒有針對白蝕的FDA註冊藥物，傳統治療選擇包括外用藥物、光治療、內用藥物以及其他治療方法如細胞移植療法、表皮移植、脫色治療、遮蓋療法等，惟成效未如理想。 去年起用的新一代外用JAK抑制劑，透過抑制JAK1/2訊號通路，減少免疫系統對黑色素細胞的破壞，約半患者在使用24周後白蝕斑塊面積縮小至少75%，面部改善尤為明顯，成功減輕患者的心理壓力及負擔。 日常注意防曬 由於其作為外用藥膏並只用於局部治療，安全性高副作用輕微，不過鍾文浩提醒，患者除了用藥外平日也應注意日常護理如勤用防曬、嚴選化妝品以減少膚色差異，以及避免紋身以免誘發新的白蝕斑塊。