頭髮｜游完水頭髮乾到似稻草 唔即刻洗頭恐髮質惡化！醫生教7招游泳前後頭髮護理策略

傷腎食物｜40歲男食發芽薯仔惹食物中毒險腎衰竭 醫生揭5種常見食材潛在風險

為甚麼每次游泳後髮質都會這麼差？有醫生指出，游泳後頭髮變得乾燥、毛躁原因是泳池中的氯與銅離子對毛髮結構的化學性傷害。若不及時沖水洗頭有可能會釀成髮質惡化。醫生指出，有7大方法有助泳前後對頭髮進行護理。

頭髮護理｜游完水頭髮乾到似稻草 皮膚科柯博桓醫生在其facebook專頁上分享指，許多人在頻繁下水後發現髮質明顯變差包括乾燥、毛躁、失去光澤，甚至出現色澤改變。這些現象並非單純因「泡水太久」所致，其背後的核心成因，在於泳池水中的氯與銅離子對毛髮結構的化學性傷害。 頭髮護理｜氯與銅離子對頭髮的傷害 泳池水需添加氯作為消毒劑，但氯同時是一種強氧化劑，會直接攻擊頭髮表面的保護層毛鱗片，使其無法閉合，毛鱗片會逐漸翹起、剝落，導致髮幹內部的水分與色素流失，頭髮因而變得粗糙、易斷、失去彈性。

此外，泳池水中的銅離子(可能來自管線或消毒過程)會在氯的作用下附著於受損的髮絲表面，經氧化後產生綠色或黃綠色的色調。此現象對漂染過的頭髮尤其明顯，且深色髮亦可能出現色澤暗沉、變紅或退色等困擾。 頭皮同樣難以倖免。氯會破壞頭皮表面的皮脂膜，削弱其屏障功能，使頭皮變得乾燥、敏感，甚至出現搔癢或細小脫屑，對已有敏感性頭皮或脂漏性皮膚炎傾向者影響尤為顯著。

頭髮護理｜7招游泳前後頭髮護理策略 柯醫生提醒，離開泳池後氯會持續在頭髮上發揮氧化作用，每多停留一分鐘，對毛鱗片和角蛋白的傷害就會再累積。他建議，下水前要進行以下預防措施： 預先濕潤頭髮：下水前以清水徹底沖濕頭髮，使髮絲先吸飽乾淨水分，減少吸收含氯池水的機會。 塗抹防護層：使用護髮油或免沖洗護髮產品，於毛鱗片外層形成物理性保護膜，降低氯與銅離子的直接接觸。 選用適合泳帽：矽膠材質的泳帽能有效隔離池水，其密合度與防護效果遠優於布質泳帽。

另外，在離水後也要立即修護： 盡快沖洗：離開泳池後應立即以清水徹底沖洗頭髮與頭皮，縮短氯殘留於髮絲的時間，減少持續氧化傷害。 使用去氯洗髮產品：選用含維他命C等中和成分的洗髮精，有助於去除殘留的氯。 加強保濕與修護：每次洗髮後應進行深層護髮，補充角蛋白與水分，協助修復受損毛鱗片。 正確乾燥方式：以毛巾輕壓吸乾水分，避免搓揉；吹風時使用中低溫，距離髮絲約20公分，高溫會加劇水分流失，使受損髮質惡化。