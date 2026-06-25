傷腎食物｜40歲男食發芽薯仔惹食物中毒險腎衰竭 醫生揭5種常見食材潛在風險

怕浪費食物還是怕腎衰竭？有醫生分享一宗案例指，一名40歲男子看到已經發芽的薯仔，並以為切除芽眼即可安全食用，結果導致食物中毒，更有腎衰竭風險。醫生指出，有5種常見的食材中的潛在風險。

傷腎食物｜40歲男食發芽薯仔惹食物中毒險腎衰竭 腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，原型食物、有機蔬菜與天然食材也可能會導致肝腎中毒。因為許多植物原本就含有天然毒素，作為抵禦昆蟲與動物的防衛機制。若在錯誤的狀態下食用例如發芽、未煮熟、變質、生食或誤食特定部位，便可能從「健康食物」瞬間轉變為「天然毒物」。而且，部分毒素即使經過高溫烹調，也無法完全破壞。 該名男子平日工作繁忙，常常買了菜就忘記煮，一次他把發芽的薯仔中明顯的芽切掉，再高溫油炸烹調食用，結果兩小時後出現噁心、舌頭發麻、嘔吐、頭暈、冒冷汗，肚子劇烈絞痛、意識混亂和腹瀉，所以被送醫治療。後來醫生得知他食用發芽薯仔後，高度懷疑是中毒，被診斷為急性食物中毒。經點滴與支持性治療後便恢復，但如果攝取量再高，有可能會影響神經系統。

傷腎食物｜醫生揭5種常見食材潛在風險 以下整理五種臨床上最常見、因處理不當而引發中毒的天然食材，以及正確的食用原則： 1. 發芽或變綠的薯仔：龍葵鹼中毒 薯仔一旦發芽、表皮變綠或存放過久，會大量生成「龍葵鹼」(Solanine)，這是一種天然神經毒素。根據《Food and Chemical Toxicology》期刊研究，龍葵鹼即使經過高溫油炸，也未必能完全分解。許多人誤以為切除芽眼即可安全食用，但毒素往往已擴散至整顆薯仔。 臨床症狀：輕微時舌頭發麻、噁心、腹瀉；嚴重時可能出現意識混亂、呼吸困難，尤其老人與兒童風險更高。

處置原則：只要薯仔發芽、變綠或帶有苦味，應直接丟棄，切勿為了節省而輕忽風險。 2. 未完全煮熟的豆類(四季豆、紅腰豆)：植物血球凝集素中毒 四季豆、菜豆、紅腰豆等豆類，若未經充分加熱，含有高濃度的「植物血球凝集素」(Phytohaemagglutinin)。根據美國FDA食品安全資料，僅需數顆未煮熟的紅腰豆，便可能引發急性中毒。此類毒素需以足夠高溫與時間才能破壞，快炒或氣炸鍋中心溫度不足時，風險極高。 臨床症狀：進食後數小時內出現劇烈腹痛、嘔吐、腹瀉，嚴重時可導致脫水、血壓下降，甚至腎功能惡化。

處置原則：豆類料理務必徹底煮熟、煮透，切勿追求「脆口」的半熟口感。 3. 木薯與竹筍：氰苷中毒 木薯與竹筍含有「氰苷」(Cyanogenic glycosides)，進入人體後可能轉化為氰化氫(氰化物)。世界衛生組織與《Food Chemistry》研究均指出，未妥善處理的木薯曾於非洲與南美洲引發集體中毒事件，甚至導致神經病變與死亡。此類毒素具揮發性，處理時需經浸泡、切片與充分加熱，且烹調時不宜加蓋，以利毒素隨蒸氣逸散。 臨床症狀：頭暈、噁心，嚴重時可能導致神經損傷與死亡。

處置原則：確實浸泡、切片並徹底加熱，煮食時保持鍋蓋開啟。 4. 苦杏仁與水果核仁：苦杏仁苷中毒 苦杏仁、桃子核、李子核、蘋果籽等含有「苦杏仁苷」(Amygdalin)，代謝後會釋放氰化物。國外曾有人誤信偏方大量食用苦杏仁，導致急性中毒送醫。《Clinical Toxicology》案例報告指出，過量攝取可能引發頭痛、呼吸困難、癲癇，甚至呼吸衰竭。家長亦需留意兒童誤食或咬碎果核的風險。 臨床症狀：頭痛、眩暈、呼吸困難，嚴重時意識障礙。

處置原則：避免食用苦杏仁與果核，尤其不可大量或長期攝取。

5. 新鮮金針花：秋水仙鹼中毒 新鮮金針花含有「秋水仙鹼」(Colchicine)，進入人體後可轉化為更具毒性的代謝物。根據台灣與中國食品安全研究，每年仍有因處理不當而中毒的案例。腎功能不佳者代謝毒素能力較差，症狀更為嚴重。 臨床症狀：腹痛、血尿、腎功能惡化。

處置原則：優先選擇乾燥金針花；若食用新鮮品，務必浸泡、去除花蕊並徹底煮熟。 洪醫生再提醒，若黃瓜、絲瓜或櫛瓜出現強烈苦味，切勿食用。此可能含有「葫蘆素」(Cucurbitacin)，曾有飲用苦味蔬果汁後發生急性腸胃炎的案例。此外，發霉或帶苦味的花生、堅果，可能含有黃麴毒素或赭麴毒素，應立即吐出並漱口，切勿因節儉而勉強吞嚥。