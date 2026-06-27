鹼性水比一般水更健康？專家警告：長期好處證據仍有限

近年不少人提倡喝鹼性水，但鹼性水是否真的比一般的水更有健康好處，仍有不少討論空間。專家指出，部分研究曾提到鹼性水可能與減緩胃酸倒流、骨質流失等情況有關，但目前科學證據仍不充分，且若水的pH值過高，特定族群飲用後也可能有健康疑慮。

鹼性水是甚麼？常添加鈣、鎂等礦物質 《福斯新聞》(Fox News)報道，美國梅約診所(Mayo Clinic)資料指出，市售標榜鹼性的瓶裝水，多添加鈣、鎂等礦物質，使水達到偏鹼性的pH值，一般而言，pH值7為中性，大於7為鹼性，小於7則為酸性。由於一般自來水的pH值通常低於鹼性水，因此部分研究認為，飲用鹼性水有助於中和體內酸性物質濃度，甚至被認為可能與減緩骨質流失、預防癌症、中風等疾病有關，不過目前仍需要更多文獻佐證這些說法。 可能暫時緩解胃酸？醫：效果不會持久

身兼內科醫生的哈佛健康出版社(Harvard Health Publishing)醫學內容總編輯霍華德勒溫(Howard E. LeWine)，在哈佛醫學院的刊物中指出，由於胃部的液體酸性很強，不論喝下一般水或鹼性水，對胃液pH值造成的差異都相當有限，雖可能短暫讓胃液pH值上升，效果也只是暫時，而若飲用量足以讓血液pH值微幅上升，腎臟也會很快啟動調節機制，讓血液的酸鹼值恢復正常水準。 部分研究也認為，單獨飲用鹼性水可能改善胃酸倒流(GERD)症狀，鹼性水若搭配地中海飲食，則有助於緩解胃酸逆流，但勒溫醫生認為，鹼性水或許能暫時緩解「火燒心」帶來的不適，這類效果並不持久，若要改善胃酸逆流，仍有其他更有效的醫學介入途徑，例如制酸劑等藥物。而若正在服用質子泵抑制劑(PPI)等抑制胃酸分泌藥物的人，飲用鹼性水前應先與醫生討論是否適合。