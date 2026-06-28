無症狀不等於0風險！體檢見「升主動脈擴張」醫生：超聲波是救命關鍵

不少人在進行健康檢查或心臟超聲波時，常會在報告中看到「升主動脈擴張」或「升主動脈瘤」等字樣，卻常常因沒有任何不適症狀，因而掉以輕心。國泰綜合醫院心血管中心醫生郭志東提醒，升主動脈病變是典型「早期無症狀、後果卻可能致命」的疾病，一旦發生主動脈剝離或破裂，往往會危及生命。因此，定期接受胸前心臟超聲波追蹤，掌握血管變化情形，是預防重症，及時保命的重要關鍵。

升主動脈擴張非小毛病 血管直徑變化藏健康警號 郭志東醫生表示，主動脈是人體最大的動脈，從心臟射出的第一段稱為升主動脈。一般成人升主動脈直徑約為2.5至3.5公分，當血管直徑超過4公分時，即屬於「升主動脈擴張」；若進一步增大至4.5公分以上，則可能被診斷為「升主動脈瘤」。不過，兩者並非截然不同的疾病，而是同一病程的不同階段。 由於升主動脈位於胸腔深處，血管擴張過程通常十分緩慢，多數患者在早期幾乎沒有症狀，因此常在健康檢查、心雜音評估或其他心臟檢查時意外發現。但是「沒有症狀」並不代表沒有風險，一旦血管急速擴大或發生剝離、破裂，往往來勢洶洶。

高血壓、吸煙族群病變風險增 定期超聲波追蹤掌握血管變化 郭志東醫生指出，包含長期高血壓患者、雙葉性主動脈瓣、馬凡氏症候群等結締組織疾病患者、有主動脈疾病或猝死家族史者，以及高齡男性與長期吸煙者等，都是升主動脈病變的高風險族群。對於這些高危險群而言，非侵入性且無輻射的胸前心臟超聲波，是最容易取得且適合長期重複追蹤的工具，它不僅能同時評估心臟瓣膜與心室功能，醫生更能透過標準化測量，比對不同時間點的直徑變化。