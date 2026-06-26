腎病｜男子食半粒西瓜後急性肺水腫送入ICU 食得多恐停心跳 醫生揭3招食西瓜最高危

夏日熱辣辣，要吃個西瓜消暑解渴，卻傷害到腎臟？有醫生分享一宗病例指，一名70歲男子中午時吃了半顆西瓜，結果傍晚就因為氣喘腳腫而被送院治療，後來醫生更診斷為急性肺水腫，需送至加護病房。醫生指出，有3種吃西瓜方法最危險和傷腎。

腎病｜男子食半粒西瓜後急性肺水腫送入ICU 腎臟科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，該名男子送院時喘到無法平躺，雙腳腫得發亮，血氧只剩88%，胸部X光一片白霧，腎功能也惡化。經醫生詢問其家屬後發現患者曾在中午吃過半顆西瓜。由於患者是慢性腎臟病第五期的患者，平時嚴格控制每日水分在1500毫升以內。但其認知裡，西瓜從來就不是「水」，而是水果，是消暑的健康食物。 結果晚上，他被送進加護病房，接受利尿劑與非侵襲性正壓呼吸器治療，直到隔天清晨才逐漸好轉。林醫生強調，每年夏天，這樣的故事都會在腎臟科病房重複上演。

腎病｜西瓜如果影響腎臟？ 西瓜的含水量高達92%。換算下來，一顆5公斤的中型西瓜，含有將近4600毫升的水分，即超過一名成年男性整天的水分需求。即使只吃四分之一，也超過1000毫升；若連吃5片，水分攝取輕鬆破千。 林醫生指出，若是腎臟健康的人，多餘的水分會經由尿液排出；但對於慢性腎臟病第四期、第五期，或正在規律透析的患者，腎臟已無法有效排除多餘水分。這些水分滯留體內，堆積在腳部形成水腫，堆積在腹腔形成腹水，而最危險的，是堆積在肺部導致肺水腫，其症狀包括：

喘

咳粉紅色泡沫痰

無法平躺 這也是許多腎友被送入加護病房的主因。

腎病｜ 食得多恐停心跳 除了水份多外，林醫生指出，每100公克西瓜含有約112毫克的鉀。一片正常切塊的西瓜約150公克，含鉀約168毫克；連吃五片，攝取量接近840毫克；若像阿伯一樣吃掉半顆，鉀攝取量直接突破3000毫克。 對腎臟病患者而言，每日鉀攝取量建議不超過2000毫克，而半顆西瓜就讓全日的額度超標。高血鉀的危險在於幾乎沒有明顯預兆，初期可能僅表現為手腳發麻、肌肉無力，容易被誤認為疲勞或中暑；但當血鉀濃度超過6.5 mEq/L時，心律便會開始紊亂；一旦超過7.5，心臟可能在毫無預警的情況下停止跳動。因此，對腎臟病患者而言，西瓜的是相當危險，容易不知不覺超量攝取。

腎病｜腎病患者該如何安全吃西瓜？ 不過，這不代表腎臟病患者需完全杜絕西瓜，而關鍵就在於分量與時機。他建議攝取量約為手掌大小、厚度約一個指節(約100至150公克)。這片西瓜約含100多毫升水分與168毫克鉀，仍在安全範圍內。但前提是當日尚未喝湯、未攝取其他高鉀水果(如香蕉、奇異果、哈密瓜)，且需將這片西瓜的水分計入當日總攝取量。 腎病｜規律透析腎病患者如何安全吃西瓜？ 另外，若果是已經進入洗腎階段的腎臟病患者，則建議在透析治療當天食用一小片，此時體內水分與鉀已被清除，較有容納空間。若兩次透析之間體重已增加超過5%，或已出現水腫、呼吸喘等症狀，則應暫時避免食用。