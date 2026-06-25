港大首創抗病毒候選藥物 有效治新冠及其變異病毒

新冠病毒出現至今仍持續變異，削弱疫苗及部分抗病毒藥物效力。香港大學李嘉誠醫學院聯同清華大學藥學院研究團隊，首創一種新型廣譜小分子抗病毒候選藥物MB‑32，透過靶向人體細胞表面的關鍵受體ACE2，阻斷病毒入侵，同時保留該受體的正常生理功能，為應對病毒變異提供全新策略。相關研究已刊登於國際學術期刊《自然通訊Nature Communications》。
港大醫學院臨床醫學學院微生物學系免疫學和免疫療法學講座教授及孫志新臨床科學明德教授陳志偉指，現時多數抗病毒藥物主要針對病毒本身的蛋白，例如新冠病毒的蛋白酶或複製酶，但病毒容易透過突變產生抗藥性，削弱療效。
團隊發現，多種人類及動物源冠狀病毒，包括2003年沙士病毒及新冠病毒，均需透過其刺突蛋白與人體ACE2受體結合，才可進入細胞，因此選擇ACE2作為藥物靶點，有望繞過病毒突變帶來的限制。
團隊經高通量方法篩選逾兩萬種小分子化合物，確立MB‑32為候選藥物。結果發現，該分子可有效抑制多種新冠病毒變異株，包括Alpha、Delta及Omicron的多個亞型，亦對沙士病毒以及來自蝙蝠和穿山甲的相關冠狀病毒具抑制作用，顯示其廣譜抗病毒效力。同時， MB‑32候選藥物對不依賴ACE2受體入侵的病毒則未見效果，反映其作用具有高度針對性。團隊同時發現，MB‑32並非直接攻擊病毒，而是透過結合ACE2受體上的特定位點，改變其結構，從而阻礙病毒刺突蛋白與它的結合。