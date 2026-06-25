港大首創抗病毒候選藥物 有效治新冠及其變異病毒

新冠病毒出現至今仍持續變異，削弱疫苗及部分抗病毒藥物效力。香港大學李嘉誠醫學院聯同清華大學藥學院研究團隊，首創一種新型廣譜小分子抗病毒候選藥物MB‑32，透過靶向人體細胞表面的關鍵受體ACE2，阻斷病毒入侵，同時保留該受體的正常生理功能，為應對病毒變異提供全新策略。相關研究已刊登於國際學術期刊《自然通訊Nature Communications》。

港大醫學院臨床醫學學院微生物學系免疫學和免疫療法學講座教授及孫志新臨床科學明德教授陳志偉指，現時多數抗病毒藥物主要針對病毒本身的蛋白，例如新冠病毒的蛋白酶或複製酶，但病毒容易透過突變產生抗藥性，削弱療效。