臉部刺痛如電擊 或是三叉神經痛

當面部出現疼痛時，很多人往往以為只是牙齒敏感或牙周問題，認為忍耐一下或服止痛藥便可紓緩。然而，如果疼痛突然出現，感覺如閃電或刀刺般劇烈，並且只持續幾秒鐘或幾分鐘，就必須提高警覺，這可能不是普通的「牙痛」，而是三叉神經痛。要及早辨別症狀，對症下藥，才能避免延誤治療，遠離這個極度折磨人的面部痛症。
痛感強烈有別於牙痛
三叉神經是12對腦神經中的第五對，主要功能是負責面部感覺的傳遞。它有3條主要分支，因此稱為三叉神經，分別負責額頭、面頰和下巴的感覺。疼痛醫學專科醫生唐家輝指出，三叉神經痛和一般牙痛、頭痛完全不同，這種痛感如閃電或刀刺般突然襲來，痛楚極為強烈，「一般簡單的日常動作，例如刷牙、洗面和吃東西，甚至輕微風吹都會引發這種突如其來的疼痛。」這種痛楚雖然每次只持續幾秒至幾分鐘，但一天可反覆出現數十次，「痛感甚至可達11、12分。疼痛發作時甚麼事情都做不到，完全不能專心，所以外國稱這個病為『自殺病』，有病人因痛楚而不敢刷牙，導致口腔潰爛，身心飽受折磨。」
兩類成因要分清
三叉神經痛主要分為原發性和繼發性，兩者原因完全不同。最常見的是原發性，多數是因血管壓迫三叉神經而引起疼痛。這類情況通常找不到明確原因，可能與年齡增長有關，臨床上以50歲以上人士較常見，女性比例較高。繼發性則常見於腫瘤或多發性硬化症患者，因神經受壓而引發疼痛，較多出現在年輕人身上。唐家輝強調，並非所有面部疼痛都是三叉神經痛，必須由專業醫生診斷，並安排磁力共振，以確認是否血管壓迫神經，或是有腫瘤、神經發炎等問題，亦會透過問診了解疼痛的模式、觸發點和發作時間，以判斷病因，並排除其他類似痛症，例如生蛇痛。
藥物作一線治療
治療方面，一般先以藥物為主，臨床上最常以抗癲癇藥物，壓抑痛覺的傳導，緩解劇烈疼痛。患者用藥前需要抽血檢查，排除嚴重過敏的可能性，並定期監測肝腎功能。唐家輝表示，部分患者病情穩定或可減藥，但一般都需要長期服藥。若果藥物效果欠佳，或副作用太大，醫生會考慮介入性治療，包括射頻治療、伽瑪刀和手術。射頻治療以熱能破壞神經的痛覺傳導，風險較低、止痛快，適合長者或身體較弱的患者。伽瑪刀利用放射線破壞神經線，消除痛感，但起效時間較慢。而傳統手術則是透過放置物料隔開血管和神經，雖然復發率較低，但因屬開腦手術，恢復時間較長，亦存在一定風險，並非人人適合。
三叉神經痛雖然不致命，但對生活影響極大，很容易被誤當成牙痛而延誤治療。如果出現臉部突發閃電式刺痛、輕微接觸就痛，一定要盡快求醫，及早診斷對症下藥，就能有效控制疼痛，重拾正常生活。