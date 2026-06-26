臉部刺痛如電擊 或是三叉神經痛

當面部出現疼痛時，很多人往往以為只是牙齒敏感或牙周問題，認為忍耐一下或服止痛藥便可紓緩。然而，如果疼痛突然出現，感覺如閃電或刀刺般劇烈，並且只持續幾秒鐘或幾分鐘，就必須提高警覺，這可能不是普通的「牙痛」，而是三叉神經痛。要及早辨別症狀，對症下藥，才能避免延誤治療，遠離這個極度折磨人的面部痛症。

痛感強烈有別於牙痛

三叉神經是12對腦神經中的第五對，主要功能是負責面部感覺的傳遞。它有3條主要分支，因此稱為三叉神經，分別負責額頭、面頰和下巴的感覺。疼痛醫學專科醫生唐家輝指出，三叉神經痛和一般牙痛、頭痛完全不同，這種痛感如閃電或刀刺般突然襲來，痛楚極為強烈，「一般簡單的日常動作，例如刷牙、洗面和吃東西，甚至輕微風吹都會引發這種突如其來的疼痛。」這種痛楚雖然每次只持續幾秒至幾分鐘，但一天可反覆出現數十次，「痛感甚至可達11、12分。疼痛發作時甚麼事情都做不到，完全不能專心，所以外國稱這個病為『自殺病』，有病人因痛楚而不敢刷牙，導致口腔潰爛，身心飽受折磨。」