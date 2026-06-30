新一代老得更快 研究：加速衰老或致癌症提早發生

眾所周知，年紀愈大罹患癌症風險也愈高，原因是身體有更多時間累積細胞損傷和突變，於是誘發腫瘤形成。但最新研究揭示年輕人的癌症發生率上升，令科學家開始懷疑，細胞損傷在新世代是否累積得更快，加速他們的生物老化，導致癌症更早出現。

系統性老化加速

由美國華盛頓大學醫學院領導進行的研究，利用英國生物庫超過15萬名年輕人及美國萬多人的健康數據進行分析，發現新一代的人口生物年齡與實際年齡之間的差距比較早出生的人更大，其中1965年至1974年出生的英國人，系統性老化程度比1950年至1954年出生的人高出 23%，反映年輕一代的生物老化速度確實比年長人士更快。

特定器官老化與某些癌症有關

研究又發現，系統性老化程度最高的人，罹患早發生實體癌症風險比系統性老化程度最低的人高出15%，而特定器官系統加速老化與某些癌症風險增加有關，例如免疫系統看起來比實際年齡更老與早發性肺癌有關，脂肪組織看起來比實際年齡更老則與早發性大腸直腸癌有關。有關研究已刊載於《Nature Medicine》。