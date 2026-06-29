腰痠背痛｜常腰痠背痛 去按摩後僅短暫緩解？未必關年紀大事！醫生教6招預防腰痠背痛

痠痛纏身不代表要「認老」！有醫生指出，當發現身體痠痛僵硬，很多時都會歸咎於「老化」問題，但事實是痠痛根源是來自筋膜黏連所致，而各種原因如久坐、睡眠不足也會促使這個情況發生。不過，醫生指出，有6招有助維護筋膜健康，預防筋膜黏連問題出現。

腰痠背痛｜常腰痠背痛未必關年紀大事！ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，許多人習慣將身體的痠痛與僵硬歸因於老化，但從肌肉骨骼系統的角度來看，問題的根源往往不在肌肉本身，而是深層的結締組織，即是筋膜。劉醫生解釋指，筋膜是一層貫穿全身的立體結締組織網絡，包覆並連結肌肉、骨骼、神經、血管與內臟器官。它不僅提供結構性支撐，更在動作協調、本體感覺與力量傳遞中扮演關鍵角色。若將肌肉比喻為引擎，筋膜即為引擎周邊的潤滑系統與保護網。

腰痠背痛｜筋膜健康惡化8症狀 按摩後僅短暫緩解 健康的筋膜應具備良好的水分含量、彈性與滑動性，使身體活動順暢無礙。然而，當長期久坐、姿勢不良、缺乏活動、壓力累積、睡眠不足或處於慢性發炎狀態時，筋膜會逐漸失去水分與彈性，產生筋膜黏連。當筋膜健康惡化時，常見的徵兆包括： 肩頸區域緊繃不適

下背部痠痛

頸部旋轉角度受限

全身僵硬感

活動後疲勞恢復緩慢

運動表現下降

關節活動度減少

持續性或反覆發作的慢性疼痛 許多人在按摩後短暫緩解，數日後症狀再度浮現，這往往反映的是筋膜滑動功能不良，而非單純肌肉問題。

腰痠背痛｜3大常見誘因 劉醫生指出，當長時間維持固定姿勢是現代人筋膜問題的主要誘因。尤其常見於： 久坐辦公

低頭使用智慧型手機

缺乏規律伸展習慣 這些行為會使筋膜逐漸喪失原有的延展性與滑動能力，尤以肩頸與下背部最為明顯。 腰痠背痛｜伸展4大位置防筋膜黏連 若要預防筋膜黏連，其實並不需要複雜或昂貴的介入措施，最基礎且有效的方式，是每日進行規律的伸展活動。他建議可針對以下部位進行溫和伸展： 頸部側彎與旋轉 胸部展開 大腿後側肌群 髖部屈肌與外展肌群