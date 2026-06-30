拇趾外翻愈來愈嚴重？醫生講解治療與改善方法

拇趾外翻若持續惡化，不僅可能導致第二趾變形與慢性疼痛，長期更可能影響膝蓋與腳踝等下肢力線。

在追求美觀與健康並行的年代，「拇趾外翻」早已不只是長者常見問題，更是許多年輕族群的隱形困擾。臺北市立萬芳醫院骨科部陳建樺醫生指出，女性患者比例約為男性10倍以上，其中60%與家族遺傳有關。當第一蹠骨向內偏移，大拇趾逐漸向外歪斜，會導致足部受力改變，壓力進一步轉移至第二趾，引發所謂「轉移性蹠骨疼痛」。患者初期可能只是覺得鞋子變難穿、腳內側反覆紅腫摩擦，但隨變形加劇，腳底會因壓力異常產生厚繭與劇烈疼痛，從無法久站、久走，到後期連日常行走都受到影響。

陳建樺醫生指出，患者初期可能只是覺得鞋子變難穿、腳內側反覆紅腫摩擦，但隨變形加劇，腳底會因壓力異常產生厚繭與劇烈疼痛，從無法久站、久走，到後期連日常行走都受到影響。臨床上曾有30歲女性因拇趾外翻逐漸惡化，導致運動時反覆摩擦疼痛，也出現第二趾擠壓與前足轉移性蹠骨疼痛，後期無法長時間運動與步行。除了功能受限，腳部外觀變形也讓她逐漸失去自信，不敢再穿露趾鞋款。另有60歲患者因重度變形，不僅穿鞋困難，更因步態不穩而增加跌倒風險。

微創手術成為治療新選擇 傷口小、恢復較快

過去傳統手術傷口長度達5至7公分，術後疼痛感明顯，且需打石膏固定，復原期往往長達數月。陳建樺醫生表示，近年拇趾外翻手術朝向微創發展，例如MICA (Minimally Invasive Chevron–Akin Osteotomy)微創矯正手術，透過較小傷口進行骨切與內固定，可降低軟組織傷害及術後疼痛，並縮短恢復時間。

不過，是否適合接受微創手術，仍需依患者變形程度、骨骼結構及整體健康狀況，由專業醫生評估後決定。