長輩食飯易嗆咳要留意！研究揭肌少症與吞嚥退化關聯 用2檢查初步評估

長輩吃飯容易嗆到、聲音變弱或講話容易疲累等，不一定是正常的老化現象！耳鼻喉科診所王曜院長分享，近期在門診遇到有高齡患者吃飯時易嗆咳，也明顯感到不適，但內視鏡檢查顯示結構正常。針對類似現象，近期有一項最新研究顯示，患有肌少症的受試者，其吞嚥功能和發聲時間表現亦較差，兩者之間可能存在關聯，提供了不同的評估參考方向。他也建議，65歲以上族群若同時有體重明顯下降、握力減弱等情況，可評估是否需同步檢查吞嚥與發聲功能。

研究觀察肌少症老年患者 吞嚥與發聲表現較差 王曜院長指出，近期一項土耳其最新研究針對肌少症老年患者進行觀察。研究發現，肌少症組在吞嚥困難自我評估工具表(EAT-10)所得分數平均為2.55分，未罹患肌少症的對照組則有1.5分，兩組人對吞嚥的主觀感受存在差異，但客觀檢查顯示均未有嚴重異常。 同時，在發聲功能測試上，肌少症族群的最長發聲時間(MFT)也較短，僅8.3秒，低於另一組的9.8秒。王曜院長表示，這兩項指標的差異，在一般內視鏡檢查中並不容易被察覺。

這些狀況可能與肌肉流失有關 醫 2 面向說明 王曜院長指出，從這項研究可見，器官功能的退化可能早於結構異常被檢查發現，長輩吞嚥卡卡、聲音沙啞、講話容易疲倦等，都可能是與全身肌肉量流失有關的喉咽功能早期警號，但這些症狀過去常被歸納為老化，可能因此錯過介入的時機。他進一步解釋，肌少症可能對喉咽系統造成以下影響，進而使得吞嚥和發聲功能出現改變： 吞嚥相關肌群的退化：咽部收縮肌群力量下降、舌骨上肌群協調性降低、食道上括約肌功能受影響，以及喉部保護反射敏感度下降。

發聲系統的影響：呼吸肌群(橫膈膜、肋間肌)無力、喉部內在肌群張力改變、聲帶振動效率降低，以及共鳴腔體支撐不足。