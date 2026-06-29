未有生育時間表 了解卵巢儲備留選擇

每個人的步伐不同，亦未必人人都有明確的生育時間表。處於育齡的女士，有人選擇建立家庭，有人先專注工作，有人仍在摸索人生方向；即使暫時未有生育計劃，但心底總希望為未來保留多一個選擇。其實，及早掌握自己的身體狀況，日後作人生題規劃時自然更有把握。AMH(抗穆勒氏管荷爾蒙)檢測正是其中一項實用的檢測工具，幫助女性了解卵巢儲備，掌握更多與自身相關的資訊，為將來做好準備。 助掌握身體狀況 香港城市大學發起一項AMH研究，並與香港生育基金會合作，招募25至38歲、從未懷孕的女士參與。AMH是反映卵巢卵子數量的指標，透過簡單抽血即可檢測。參加者將於檢測後獲取個人化報告，初步掌握自己情況。

對不少未有生育時間表的女士而言，最困難的是缺乏足夠資訊去判斷自己是否需要開始規劃。香港城市大學傳染病及公共衛生學系副教授暨全球治理與創新研究院副院長明偉傑教授指出，「我們希望透過研究，讓女士更了解自己的身體狀況。」當參加者看到檢查結果後，對生育時間的焦慮可望減輕。 經期不準、考慮雪卵 均可參考 AMH檢測不只適合準備懷孕的女士。經期不準、正考慮接受卵巢相關手術，或想了解是否需要及早規劃雪卵，這項檢測結果也可作為參考。香港生育基金會代表暨婦產科專科醫生鍾佩樺表示，若數值較同齡人士理想，反映卵巢儲備較充足，便可按自己的生活步伐和未來打算，更從容地思考下一步。相反，若數值偏低，亦能及早知悉，提早開始規劃生育時間表。

雪卵宜趁早 不少人即使未有生育計劃，也會擔心將來年紀漸長影響懷孕機會，香港生育基金會代表暨臨床胚胎學家陳耀樑博士指出，近年社會對雪卵的認知逐漸提升，而雪卵的關鍵在於愈早進行，卵子質量愈能維持在當下的年齡水平，「若在32歲時雪卵，即使到40歲才使用，卵子的質量仍會保持在32歲的狀態，生育力亦能維持在較高水平。」因此，有意保留生育能力的女士，及早規劃雪卵是一個可考慮的選擇。 研究目標招募約600人 是次研究聚焦25至38歲、未曾懷孕女性，因這個年齡層正處於普遍生育年齡，亦可能面對工作、生活與生育規劃之間的取捨。研究目標招募約600人，參加者會隨機分為兩組，一組接受AMH檢測並獲取個人化報告；另一組則獲取生育健康資訊。研究團隊亦會透過問卷收集參加者對生育的看法與意願，並及後跟進了解報告對她們決策的影響。