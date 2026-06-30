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健康
出版：2026-Jun-30 07:00
更新：2026-Jun-30 07:00

護膚｜常生暗瘡/毛孔大/乾燥甩皮點算好？營養師揭5大皮膚困擾應對方法

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護膚｜常生暗瘡/毛孔大/乾燥甩皮點算好？營養師揭5大皮膚困擾應對方法

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勤力做好護膚也出現皮膚困擾？有營養師指出，若發現自己皮膚會出現常常長暗瘡、毛孔粗大或乾燥甩皮等困擾時，可能是身體相對的營養不足，有5種常見的皮膚困擾都可以透過相對應的關鍵營養素解決。

護膚｜常生暗瘡/毛孔大/乾燥甩皮點算好？

營養師張語希在其facebook專頁上分享指，許多人在日常保養中早晚清潔、塗抹精華液、敷面膜，但肌膚問題依然反覆發作，或臉色始終顯得蠟黃乾燥。這種情況往往不只是表面保養出了問題，更可能反映身體正處於某種 「營養缺口」 的狀態。當體內缺乏特定營養素時，角質代謝、皮脂分泌與皮膚屏障功能便可能失調，進而表現在外觀上。以下整理5種常見的皮膚困擾，以及相對應的關鍵營養素，有助釐清肌膚的真正需要：

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1. 反覆長痘、粉刺

  • 關鍵營養素：鋅

  • 鋅具有調節皮脂分泌，當體內鋅濃度不足時，毛孔容易阻塞，進一步引發發炎反應，使痘痘反覆出現。

  • 推薦來源：南瓜子、生蠔、牛肉

2. 膚色暗沉、蠟黃

  • 關鍵營養素：維他命C ＋ 鐵

  • 鐵質是紅血球生成的重要元素，直接影響氣色紅潤與否；維他命C則為膠原蛋白合成所必需，有助於改善膚色不均與暗沉。

  • 推薦來源：紅椒、奇異果、紅肉

3. 乾燥脫皮、緊繃不適

  • 關鍵營養素：Omega-3 ＋ 維他命E

  • 皮膚屏障的健康仰賴足夠的優質脂肪酸來維持鎖水功能。

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  • 推薦來源：核桃、亞麻籽、牛油果

    • 4. 色素沉澱、痘印難退

    • 關鍵營養素：維他命B3(煙鹼酸)

    • 維他命B3能抑制黑色素向角質層的轉移，有助於加速色素沉澱的代謝，使痘印與斑點逐漸淡化。

    • 推薦來源：雞胸肉、花生、香菇

    5. 毛孔粗大、膚質粗糙

    • 關鍵營養素：維他命A

    • 維他命A負責調控角質細胞的正常代謝，能防止老廢角質堆積於毛囊開口。

    • 推薦來源：番薯、紅蘿蔔、蛋黃

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    護膚｜3招助肌膚回復穩定

    營養師提醒，除了補充特定營養素，以下3個原則也能協助肌膚恢復穩定狀態：

    1. 控制精緻糖的攝取：血糖波動會加重發炎反應，是痘痘反覆發作的重要誘因。

    2. 確保充足水分：身體缺水時，皮膚會啟動補償性出油機制，反而使膚質更顯暗沉與油膩。

    3. 維他命C建議於白天攝取：配合日間抗氧化需求，可提升防護效果。

    真正的膚質改善，來自於均衡飲食與對症補充的長期累積。當身體獲得足夠的營養支持，皮膚自然會以穩定的狀態回饋給妳。

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