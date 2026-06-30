護膚｜常生暗瘡/毛孔大/乾燥甩皮點算好？營養師揭5大皮膚困擾應對方法

勤力做好護膚也出現皮膚困擾？有營養師指出，若發現自己皮膚會出現常常長暗瘡、毛孔粗大或乾燥甩皮等困擾時，可能是身體相對的營養不足，有5種常見的皮膚困擾都可以透過相對應的關鍵營養素解決。

護膚｜常生暗瘡/毛孔大/乾燥甩皮點算好？

營養師張語希在其facebook專頁上分享指，許多人在日常保養中早晚清潔、塗抹精華液、敷面膜，但肌膚問題依然反覆發作，或臉色始終顯得蠟黃乾燥。這種情況往往不只是表面保養出了問題，更可能反映身體正處於某種 「營養缺口」 的狀態。當體內缺乏特定營養素時，角質代謝、皮脂分泌與皮膚屏障功能便可能失調，進而表現在外觀上。以下整理5種常見的皮膚困擾，以及相對應的關鍵營養素，有助釐清肌膚的真正需要：