睡眠｜瞓完好似冇瞓咁？恐增心臟病腦退化風險！醫生教5招調整生活習慣 3症狀要求醫

睡眠品質欠佳令到白天的精神受影響？有醫生指出，如果發現自己就算睡夠了7小時，但起床後仍然會感到疲倦，有可能是「睡眠碎片化」的問題，這個問題甚至可能會釀成心臟病或腦退化風險。醫生表示，有5大方法有助調整生活習慣，改善睡眠碎片化的問題，他亦提醒，若這種疲倦感伴隨3大症狀出現，就需求醫檢查。

睡眠｜瞓完好似冇瞓咁？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，經常聽到患者表示自己明明睡了很久，但醒來後還是非常疲憊。多數人直覺認為問題出在睡眠時間不足，然而從睡眠醫學的角度來看，更常見的元兇其實是睡眠碎片化。 睡眠｜甚麼是睡眠碎片化？ 黃醫生解釋指，睡眠碎片化指的是夜間睡眠反覆被中斷，大腦頻繁出現「微覺醒」，導致整晚難以進入或維持在深層睡眠階段。表面上你可能有7到8小時的臥床時間，但實際上，有效的生理修復睡眠可能僅剩一半。

睡眠｜正常的睡眠結構 健康的睡眠會以約90分鐘為一個週期，依次經歷以下階段： N1(淺睡期)

N2(淺睡期)

N3(深睡眠期，即慢波睡眠)

REM(快速動眼期) 當睡眠被反覆打斷時，深睡眠與REM睡眠的時間會顯著縮短，覺醒次數增加。結果就是大腦無法獲得完整的修復，即使躺了很久，醒來後仍然感覺疲憊。

睡眠｜睡眠碎片化恐增心臟病腦退化風險 黃醫生指出，愈來愈多的研究證實，睡眠碎片化不僅僅是「睡不好」，它與多種慢性疾病的風險上升有關。 1. 促進全身性發炎反應 睡眠頻繁中斷會促使體內促發炎細胞激素濃度上升，與多種慢性疾病的發生與進展密切相關。 2. 干擾代謝功能，增加肥胖與糖尿病風險 碎片化睡眠會影響能量代謝的調控，包括： 胰島素敏感性下降

飢餓素濃度上升

瘦素濃度下降 這些變化會顯著增加肥胖、代謝症候群及第二型糖尿病的風險。

3. 降低大腦廢物清除效率 深睡眠期間，大腦會啟動「膠淋巴系統」，負責清除代謝廢物，包括β-類澱粉蛋白與tau蛋白。睡眠碎片化會使此系統的效率下降，長期累積的神經毒性蛋白與阿茲海默症的風險上升有關。 4. 提高心血管死亡風險 牛津大學的研究團隊發現，睡眠碎片化程度愈高，心血管疾病相關死亡風險就愈高，且此關聯在女性族群中更為明顯。 睡眠｜5症狀患睡眠窒息症 黃醫生表示，臨床上最常見的原因，其實是睡眠窒息症。許多人誤以為碎片化睡眠等於「失眠」，但在臨床實務上，最常見的根本原因其實是阻塞型睡眠窒息症。其典型特徵包括：

大聲且不規則的打鼾 睡眠中呼吸暫停(由旁人觀察到) 夜間反覆驚醒 白天過度嗜睡、注意力不集中 記憶力減退 流行病學研究估計，約10%至30%的成年人患有睡眠窒息症，但其中絕大多數未被診斷。