腎結石｜夏天易生腎石！40歲男腰痛以為扭親 揭患腎石 醫生教4招預防腎結石

腎結石｜40歲男腰痛以為扭親 揭患腎石 腎臟科專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，該名男子體格健壯，但求醫時需家屬攙扶進診間。他從事戶外工程，膚色因長期日曬而黝黑，一手撐腰、一手按壓腹部，面色蒼白、滿頭冷汗，甚至無法直站立。進入診間後，他隨即蹲坐於地面，由家屬代為說明病情。據家屬描述，患者自中午起持續劇烈疼痛，甚至嘔吐兩次，但卻始終堅信僅是搬運重物時閃到腰，認為忍耐即可緩解。 經檢查後確診為腎結石卡在輸尿管。此種疼痛在醫學上稱為腎絞痛，屬於人體痛覺中強度最高等級之一。部分曾經歷自然產的女性患者形容，其痛感可與生產之痛比擬。疼痛通常始於單側腰背部，呈現深層絞痛感，並沿側腹部向下腹部放射。此類疼痛與肌肉拉傷截然不同，能夠使體格強壯者冷汗直冒、嘔吐甚至無法動彈的，所以患者並非單純的肌肉問題，而是結石阻塞所致。

腎結石｜為甚麼會生腎石？ 林醫生解釋指，結石的形成可透過一個生活化的類比來理解，就是家中長期使用的水壺，壺底常會累積一層白色的水垢，那是水中礦物質在水分蒸發後濃度升高、逐漸結晶沉澱的結果。人體的腎臟與尿液系統也遵循相同原理，尿液中溶有多種礦物質，其中以草酸鈣最為常見。當體內水分充足時，這些礦物質可維持溶解狀態；一旦尿液因水分不足而濃縮，礦物質便開始結晶、聚集，最終形成結石。因此，結石的本質並非源於攝取了特殊食物，而是因體內水分不足以維持礦物質的溶解平衡。

腎結石｜夏天易生腎石？ 夏季之所以為腎結石好發季節，其機制非常直接，由於高溫導致大量流汗，身體水分快速流失，若未能及時補充，人體會減少尿液生成以保留水分。結果便是尿液量減少、濃度上升，形成有利於結晶生成的環境。根據一份涵蓋超過170萬例結石發作事件的分析顯示，6月份發作率急劇上升，7至9月維持高峰；氣溫每超過攝氏18.4度再升高1度，結石風險約增加1.71%。2026年《Kidney Medicine》的一篇統合分析進一步指出，高溫暴露後三天內風險最高，尤其以第一天最為顯著。長期在戶外工作且未主動補充水分者，確實屬於高風險族群。

腎結石｜4招預防腎結石 林醫生表示，既然結石的形成源於水分不足，預防策略的核心即為「稀釋」。具體措施包括： 充足飲水：應維持尿液呈接近透明的淡黃色，以確保礦物質維持溶解狀態。 提前補水：口渴已是身體缺水的晚期訊號，從事戶外活動前即應開始補充水分。 控制鈉攝取：高鹽飲食會增加尿鈣排泄，等同於增加結石形成的原料。 釐清補鈣迷思：坊間常誤以為「草酸鈣結石」患者應避免補鈣，實則正常從天然食物攝取鈣質，反而可在腸道中與草酸結合後一起排出；真正需要節制的是過量的動物性蛋白。