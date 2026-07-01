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健康
出版：2026-Jul-01 07:00
更新：2026-Jul-01 07:00

感冒｜返工放工搭車最易惹感冒 醫生教5招搭車自保防感染 揀位都有攻略

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Joe52

感冒｜返工放工搭車最易惹感冒 醫生教5招搭車自保防感染 揀位都有攻略

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乘搭公共交通工具通勤時，最容易透過空氣飛沫與接觸傳染感染呼吸道疾病。有醫生指出，公共交通工具是一個密閉空間的隱形健康威脅，最容易令人感冒或出現上呼吸道不適等。醫生指出，有5大方法有助乘搭公共交通工具時自保，預防受到感染。

感冒｜5招搭車自保防感染

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，公共交通工具車廂內密閉、人潮擁擠、空氣流動不佳，加上候車時長時間暴露於路邊廢氣中，免疫力可能在不自覺中被消耗。研究顯示，長期通勤者發生感冒與呼吸道不適的頻率確實高於一般人。然而，這些風險可透過幾個簡單的日常習慣大幅降低。通勤族搭公共交通工具的防護策略包括：

1. 候車位置的選擇：避開廢氣直擊

  • 公共交通工具站牌周邊是空氣污染濃度最高的區域，尤其車輛進站減速與啟動加速的瞬間，會排放大量廢氣。建議候車時選擇站牌側後方，避免站在車頭或排氣管正對方向。若當日空氣品質指標顯示不佳，配戴口罩是最基本且有效的防線，不宜等到霾害達到警戒值才開始注意。

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2. 車廂內的位置選擇：通風優先

  • 公共交通工具中段與後段的乘客密度通常較低，空氣流通亦相對較佳。若發現鄰近乘客有咳嗽或打噴嚏等明顯呼吸道症狀，可適時調整站位。這並非不禮貌，而是基於健康考量的自我保護行為。

3. 手部衛生：阻斷病毒傳播的關鍵環節

  • 公共交通工具扶桿、拉環、刷卡機等表面經由大量乘客反覆觸摸，病毒可在這些物體表面存活數小時。下車後應盡快使用肥皂或酒精性乾洗手清潔雙手，並務必在清潔前避免觸碰眼、鼻、口等黏膜部位，因為這是病毒進入人體最直接的路徑之一。

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4. 通勤後的身體清潔

長期暴露於馬路周邊的PM2.5與氮氧化物，會削弱呼吸道黏膜的屏障功能，增加病原體入侵的機會。建議通勤返家後，可進行以下簡單處置：

  • 更換外衣，減少污染物附著

  • 以清水洗臉，清除皮膚表面附著的微粒

  • 以生理食鹽水清洗鼻腔，有助於清除黏膜表面污染物

5. 自身出現症狀時的主動防護

  • 若已出現喉嚨不適、流鼻水或咳嗽等症狀，搭乘大眾運輸時應全程佩戴口罩。密閉車廂內，一次噴嚏產生的飛沫可在短時間內擴散至整個空間。若健康狀況允許，改以其他方式通勤，亦是保護自己與他人的負責任選擇。

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胡醫生表示，通勤雖為每日例行行程，但透過簡單的習慣調整——選擇合適站位、注意手部衛生、通勤後清潔、有症狀時佩戴口罩即可在密閉的公共交通工具環境中建立有效的防護屏障。習慣養成後，感冒頻率可望顯著下降。

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