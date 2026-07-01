感冒｜返工放工搭車最易惹感冒 醫生教5招搭車自保防感染 揀位都有攻略

乘搭公共交通工具通勤時，最容易透過空氣飛沫與接觸傳染感染呼吸道疾病。有醫生指出，公共交通工具是一個密閉空間的隱形健康威脅，最容易令人感冒或出現上呼吸道不適等。醫生指出，有5大方法有助乘搭公共交通工具時自保，預防受到感染。

感冒｜5招搭車自保防感染 耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，公共交通工具車廂內密閉、人潮擁擠、空氣流動不佳，加上候車時長時間暴露於路邊廢氣中，免疫力可能在不自覺中被消耗。研究顯示，長期通勤者發生感冒與呼吸道不適的頻率確實高於一般人。然而，這些風險可透過幾個簡單的日常習慣大幅降低。通勤族搭公共交通工具的防護策略包括： 1. 候車位置的選擇：避開廢氣直擊 公共交通工具站牌周邊是空氣污染濃度最高的區域，尤其車輛進站減速與啟動加速的瞬間，會排放大量廢氣。建議候車時選擇站牌側後方，避免站在車頭或排氣管正對方向。若當日空氣品質指標顯示不佳，配戴口罩是最基本且有效的防線，不宜等到霾害達到警戒值才開始注意。

2. 車廂內的位置選擇：通風優先 公共交通工具中段與後段的乘客密度通常較低，空氣流通亦相對較佳。若發現鄰近乘客有咳嗽或打噴嚏等明顯呼吸道症狀，可適時調整站位。這並非不禮貌，而是基於健康考量的自我保護行為。 3. 手部衛生：阻斷病毒傳播的關鍵環節 公共交通工具扶桿、拉環、刷卡機等表面經由大量乘客反覆觸摸，病毒可在這些物體表面存活數小時。下車後應盡快使用肥皂或酒精性乾洗手清潔雙手，並務必在清潔前避免觸碰眼、鼻、口等黏膜部位，因為這是病毒進入人體最直接的路徑之一。

4. 通勤後的身體清潔 長期暴露於馬路周邊的PM2.5與氮氧化物，會削弱呼吸道黏膜的屏障功能，增加病原體入侵的機會。建議通勤返家後，可進行以下簡單處置： 更換外衣，減少污染物附著

以清水洗臉，清除皮膚表面附著的微粒

以生理食鹽水清洗鼻腔，有助於清除黏膜表面污染物 5. 自身出現症狀時的主動防護 若已出現喉嚨不適、流鼻水或咳嗽等症狀，搭乘大眾運輸時應全程佩戴口罩。密閉車廂內，一次噴嚏產生的飛沫可在短時間內擴散至整個空間。若健康狀況允許，改以其他方式通勤，亦是保護自己與他人的負責任選擇。