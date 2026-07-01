既天然又有效 研究發現3類食物 可成代謝病患者救星

薄荷油：除了高血糖和高膽固醇之外，高血壓也是另一個與糖尿病相關的健康問題。根據最近在《PLOS One》發表的一項研究，持續20日每日服用100微升薄荷油，或可將收縮壓平均降低8.5mmHg，靜止心率也有所降低，相信與薄荷油中的生物活性化合物能調節血壓有關。