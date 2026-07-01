既天然又有效 研究發現3類食物 可成代謝病患者救星

二型糖尿病、高血壓及高膽固醇都是常見的慢性代謝性疾病，目前主要透過藥物治療及改變生活方式來控制病情。近期有研究發現，一些經常被忽視的食物或許有助改善與代謝相關的健康問題，可能成為幫助患者保持健康的天然療法。
3種食物控三高
近期在不同期刊刊載的研究，揭示3種食物或有助控制血糖、血壓及膽固醇：
燕麥片：德國一項刊載在《Nature Communications》的研究發現，只要持續兩日、日進食約300克低熱量的燕麥片，搭配新鮮蔬菜或水果將熱量攝取減少近半後，壞膽固醇即明顯降低10%。即使參加者之後恢復正常飲食，六星期的膽固醇水平仍然保持在較低水平。
牛油果：一項在《Current Developments in Nutrition》公布的研究，讓參加者持續6個月每日食用一顆大牛油果，對照組則每月食兩個或更少，結果經常食用牛油果與更好的血糖控制有關。
薄荷油：除了高血糖和高膽固醇之外，高血壓也是另一個與糖尿病相關的健康問題。根據最近在《PLOS One》發表的一項研究，持續20日每日服用100微升薄荷油，或可將收縮壓平均降低8.5mmHg，靜止心率也有所降低，相信與薄荷油中的生物活性化合物能調節血壓有關。