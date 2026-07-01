頭頸癌「腫瘤包覆頸動脈」跨科治療放支架防動脈破裂

李日翔醫生提醒，若頸部出現持續變大或長期未消退的腫塊，應盡早就醫檢查。

65歲陳先生因右側頸部出現腫塊就醫，進一步檢查發現腫瘤已緊密包覆右側頸總動脈及內頸動脈。若直接接受化療，腫瘤快速縮小可能牽動血管壁，增加破裂風險，甚至造成致命性出血。新竹臺大分院整合腫瘤醫學部、耳鼻喉部、內科部、外科部、麻醉部及病理部等團隊共同討論，決定先置放血管包膜支架(Covered Stent)，從血管內部加固頸動脈，建立保護屏障後再展開後續治療。

頸動脈爆裂症候群 頭頸癌重大危機

新竹臺大分院腫瘤醫學部主任李日翔醫生指出，當頭頸部腫瘤侵犯頸動脈時，若腫瘤因治療壞死或快速縮小，可能造成血管壁受損破裂，引發「頸動脈爆裂症候群」(Carotid Blowout Syndrome)，屬於頭頸癌治療中最危險的併發症之一。

支架置放過程中，病人一度出現左側股動脈急性阻塞。醫療團隊立即以血管超聲波確認狀況，並改由右側股動脈建立通路，緊急施行氣球擴張術，成功恢復血流。李日翔醫生表示，這類併發症雖然少見，但若能即時處理，多數患者可順利恢復且不留後遺症。