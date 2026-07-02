外傷後出現「爪形手」恐尺神經麻痺造成！醫生拆解修復關鍵

許多人遭遇外傷後，只要傷口癒合便以為已經康復，但卻忽略神經損傷可能帶來長期麻木、無力甚至肢體功能障礙。54歲黃先生，日前因煙花餘彈爆炸造成左上肢嚴重外傷，術後出現手部無力、感覺異常及典型「爪形手」等尺神經麻痺症狀；不僅神經受到壓迫，前臂更有約4公分長的神經缺損。後來透過神經鬆解、減壓手術及人工神經移植物橋接修復，為受損神經建立再生路徑。術後跟進6個月，黃先生手掌已能正常伸展，肩膀、手腕及手指功能也逐步恢復。

傷口癒合不等於神經復原 麻木無力恐是神經受損警號

收治病例的奇美醫院整形外科主任陳俊嘉指出，由於周邊神經受損後的修復遠比皮膚或肌肉複雜。神經一旦斷裂，可能形成神經瘤，或因找不到正確連接路徑而影響功能恢復；若再加上發炎與疤痕組織黏連，更會增加神經再生難度。因此，外傷患者即使表面傷口已癒合，若仍有麻木、刺痛或無力等症狀，都應提高警覺。

免取自體神經再移植 人工神經搭橋助復原

以黃先生的傷勢為例，他因煙花炸傷導致左上肢神經嚴重受損，前臂不僅形成局部膨大的「連續性神經瘤」，還有長達4公分的神經缺損。陳俊嘉主任提到，過去面對長距離神經缺損，傳統手術得切取病人腿部的自體神經來移植，但這常會造成供區麻木與額外傷口；後來透過「人工神經移植物」技術，醫療團隊成功為黃先生橋接修復，術後6個月，他的手掌已能順利張直並重拾活動力。