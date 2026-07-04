足球猛將韌帶重建後大腿萎縮膝頭不穩 生物材料＋關節鏡助重返球場

35歲的大牛哥在足球比賽中受傷導致右膝腫脹，在醫學中心接受前十字韌帶重建手術後，卻遭遇下肢麻木與大腿肌肉萎縮。經過長期復康，重返球場時仍感到橫向移動困難，就醫檢查發現韌帶僅剩薄薄一條纖維。 大牛哥隨後轉往仁愛長庚合作聯盟醫院骨科求診。骨科葉文凌教授為其施行關節鏡手術，採用異體阿基里斯腱重建，並合併羊膜與PRP等生物材料治療，半年後逐步恢復運動能力，重新回到了運動場。

前十字韌帶斷裂 難以自癒 葉文凌教授分析，前十字韌帶位於膝關節囊內且在關節滑膜中。當前十字韌帶斷裂時，滑膜通常會破裂，導致關節液與斷裂的韌帶混雜。關節液中的蛋白質溶解酶會侵犯斷裂處，將原本有助於韌帶癒合的血塊溶解，因此自癒成功的機會非常低。 相較之下，後十字韌帶位於關節滑膜外，斷裂時較易形成血腫並有機會癒合。然而，其結構屬於多股螺旋狀交錯，即使癒合也可能因結構破壞而引發不穩定。 重建手術面臨韌帶化挑戰 癒合須經 4 核心階段

傳統韌帶重建手術是將植入物種入膝關節，期待重新生長。葉文凌教授指出，臨床上有些患者長出來的僅是缺乏支撐力的疤痕組織，可能導致再次斷裂。韌帶癒合必須歷經細胞壞死、細胞爬入、血管再生以及韌帶化等4個核心階段。研究觀察指出，幹細胞從股骨端爬進植入物的速度雖比脛骨端快3倍，但一年後植入物中間仍可能缺乏細胞。這顯示血管再生與韌帶化程序未能完全進行，因此在關節鏡手術中克服癒合難題至關重要。

組織修復 不可或缺的三大關鍵元素 葉文凌教授表示，任何組織的癒合都需要具備三大元素： 組織生長的細胞 細胞生長的支架 細胞生長所需的生長因子 在臨床處置上，生物支架能提供修補手術所需的生長空間。常見種類包括： 膠原蛋白

生物皮下組織

幹細胞的細胞外基質(如羊膜異體植入物) 此外，也可透過特定物質提供生長因子或細胞生長訊號： PRP(高濃度血小板血漿)

外泌體

特定生長因子或各類幹細胞 目前各種不同的創新治療方式均受到相關法規約束，但隨著醫療發展，未來可望提供更全面的臨床選擇。