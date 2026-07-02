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健康
出版：2026-Jul-02 09:00
更新：2026-Jul-02 09:00

淋巴腫脹｜淋巴脹 係癌症定發炎？醫生揭5大症狀恐乳癌淋巴癌先兆

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淋巴腫脹｜淋巴脹 係癌症定發炎？醫生揭5大症狀恐乳癌淋巴癌先兆

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淋巴是人體免疫系統的重要防線。有醫生分享指，曾經有一名患者因為發現腋下淋巴腫塊求醫，後來發現是癌症轉移至淋巴；但另外亦有患者因頸部淋巴腫脹求醫後發現只是淋巴發炎。醫生指出，若發現淋巴5大症狀就有可能是乳癌或淋巴癌的早期徵兆。

淋巴腫脹｜淋巴脹 係癌症定發炎？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名患者因腋下觸及不明腫塊前來求診，經檢查確診為乳癌轉移至淋巴結。而另一名患者則因頸部腫大就醫，最終確認僅為病毒感染引起的良性淋巴發炎。同為淋巴結腫大，背後成因卻截然不同，劉醫生強調，這突顯了正確認識淋巴系統的重要性。

淋巴腫脹｜淋巴系統有甚麼作用？

他解釋指，淋巴系統可理解為人體的「排水與防禦網絡」。淋巴液負責攜帶組織間隙中的代謝廢物與毒素；淋巴管如同運輸管道；淋巴結則類似沿途的檢查站，內部充滿免疫細胞，負責辨識並清除外來病原體。淋巴系統同時承擔兩項核心功能：

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  • 清除與回收：帶走細胞代謝廢物，回收多餘組織液，防止水腫形成。

  • 免疫防禦：過濾淋巴液中的病原體，協助免疫系統識別外來威脅。

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淋巴腫脹｜淋巴塞5大症狀

所以，當淋巴循環順暢時，身體能維持良好的內在平衡與防禦能力。而當淋巴流動受阻時，可能出現以下徵兆：

  1. 四肢或臉部水腫

  2. 異常疲倦感

  3. 代謝效率下降

  4. 慢性發炎狀態

  5. 免疫功能減弱

淋巴腫脹｜3招通淋巴

劉醫生指，淋巴系統缺乏如心臟般的「泵」，其流動主要依賴骨骼肌的收縮來推動。若要促進淋巴循環，可以透過以下方法：

1. 規律運動

  • 淋巴系統仰賴肌肉收縮推動，因此運動是最自然且有效的促進方式。步行、伸展、瑜伽乃至深層呼吸，均有助於淋巴回流。

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2. 充足水分與規律作息

  • 維持適當水分攝取與穩定作息，是支持淋巴系統正常運作的基礎條件。

3. 溫和按摩

  • 輕柔的淋巴按摩有助於促進局部循環，但需注意力道不宜過大。發炎或疑似腫瘤部位應避免按壓。

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淋巴腫脹｜5大症狀恐乳癌淋巴癌早期徵兆

多數淋巴結腫大屬於良性，常見原因為病毒或細菌感染引起的免疫反應。然而，若出現以下特徵，應提高警覺：

  • 腫塊持續2至4周以上未消退

  • 體積逐漸增大

  • 質地偏硬、固定不易滑動

  • 無壓痛感

  • 合併不明原因體重下降、夜間盜汗或發燒

淋巴結常見於頸部、腋下與鼠蹊部。觸及腫塊時無需過度驚慌，但也不應輕忽。某些情況下僅為感染反應，另一些則可能為乳癌、淋巴癌等疾病的早期徵兆。

劉醫生表示，淋巴結腫大是身體發出的溝通訊號。重點不在自行猜測，而在於適當觀察與即時就醫評估。血液是生命的河流，而淋巴系統則是守護這條河流的防線。若發現不明腫塊，請謹記：健康不是憑感覺判斷，而是經由檢查確認。如有疑慮，應儘速尋求專業醫療評估。

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