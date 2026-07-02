淋巴腫脹｜淋巴脹 係癌症定發炎？醫生揭5大症狀恐乳癌淋巴癌先兆

淋巴是人體免疫系統的重要防線。有醫生分享指，曾經有一名患者因為發現腋下淋巴腫塊求醫，後來發現是癌症轉移至淋巴；但另外亦有患者因頸部淋巴腫脹求醫後發現只是淋巴發炎。醫生指出，若發現淋巴5大症狀就有可能是乳癌或淋巴癌的早期徵兆。

淋巴腫脹｜淋巴脹 係癌症定發炎？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名患者因腋下觸及不明腫塊前來求診，經檢查確診為乳癌轉移至淋巴結。而另一名患者則因頸部腫大就醫，最終確認僅為病毒感染引起的良性淋巴發炎。同為淋巴結腫大，背後成因卻截然不同，劉醫生強調，這突顯了正確認識淋巴系統的重要性。

淋巴腫脹｜淋巴系統有甚麼作用？

他解釋指，淋巴系統可理解為人體的「排水與防禦網絡」。淋巴液負責攜帶組織間隙中的代謝廢物與毒素；淋巴管如同運輸管道；淋巴結則類似沿途的檢查站，內部充滿免疫細胞，負責辨識並清除外來病原體。淋巴系統同時承擔兩項核心功能：