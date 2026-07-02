食戒煙香口膠唔可以飲果汁？拆解3大戒煙藥物禁忌

戒煙有助改善心肺功能，降低心臟病、中風及癌症風險。現今不少人尋求戒煙方法，除了意志力外，正確選用藥物或輔助工具，以及注意禁忌同樣重要！若使用不當，或會影響戒煙成效及引致副作用。 每種藥物均有禁忌 屈臣氏註冊藥劑師潘朗軒表示，藥物使用存在不同的禁忌其實十分常見，「例如『服用部分降膽固醇藥物人士應避食用西柚或飲用西柚汁』等禁忌已廣為人知。同樣地，『使用戒煙香口膠前後短時間內不能飲果汁』其實亦有科學根據。」事實上，每一種藥物均存在其禁忌與使用注意，戒煙藥物亦不例外。如果不慎犯了禁忌，輕則可能降低藥效，重則可能帶來更嚴重的副作用。

常用3種戒煙藥 現時常見的戒煙藥物主要有3種，包括尼古丁香口膠、尼古丁貼片及伐尼克蘭。潘朗軒指每種藥物各有不同禁忌。 1. 尼古丁香口膠(nicotine gum) 作用是透過口腔黏膜吸收尼古丁，紓緩退癮徵狀。應避免於使用尼古丁香口膠前後15分鐘，及使用期間飲用果汁、咖啡或汽水等酸性飲品，「因為這些飲品會降低口腔酸鹼度，令尼古丁轉為較不易吸收的電離形態，從而降低口腔黏膜吸收效果，削弱藥效。」而這段期間內除了清水外，一般都不建議飲食。

2. 尼古丁貼片(nicotine patch) 可經過皮膚持續釋放尼古丁，紓緩較長時間退癮徵狀。由於藥物通過皮膚吸收，使用時須避免貼於受損、發炎或敏感皮膚位置，貼上藥貼的位置也不應塗上潤膚露或爽身粉等用品，減少局部刺激或吸收不穩定的風險。藥貼附貼的位置更應每天更換，以減低皮膚過敏的風險。潘朗軒補充，「值得留意的是，雖然貼上藥貼後一般建議清潔雙手，但請勿用肥皂洗手，避免令雙手皮膚吸收過量尼古丁，只用清水洗手即可。」 3. 伐尼克蘭(varenicline) 屬於非尼古丁戒煙藥物，能降低吸煙帶來的快感與依賴，緩解退癮徵狀和對吸煙的渴求。使用期間可能會增加酒精相關副作用的風險，因此建議暫停飲酒或限制酒精攝取量，以減低不良反應的機會。另外，18歲以下、懷孕或餵哺母乳期間一般不建議服用伐尼克蘭。如有其他長期用藥或特殊病史，應先由醫護人員評估適用性，或需要特別調節劑量。