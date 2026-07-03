體重大起大落 傷心傷血管

減肥路上總少不免會遇上體重反彈的情況，甚至比從前更胖，這個被稱為「搖搖效應」(yo-yo effect)的惡性循環，不只打擊減肥決心，更可能重創心臟。心臟科專科醫生黃文灝指出，「由於體重大起大落時，血壓、血糖或血脂都會隨之波動，這些都會影響心血管健康，加劇粥狀斑塊形成，使血管變得狹窄，並增加心臟負荷。而且體重頻繁波動對心臟的傷害，甚至比持續肥胖更大。」
何謂反彈？
體重有1至2公斤的日常波動一般屬正常，多為水分流失或運動後短暫變化。黃文灝定義反彈為，「在減重期間若很快減去3至4公斤，隨後又很快增加3至4公斤就要擔心。」原因是身體短時間內減去較多體重，會啟動自然防衛機制，導致新陳代謝變慢，同時產生強烈飢餓感，容易回復暴食，從而大幅反彈。
體重波動摧毀血管
黃文灝指出，體重劇烈波動時，脂肪積聚與分解會釋放大量膽固醇，令血液膽固醇升高，這些物質堆積在血管內壁，加劇血管狹窄與斑塊形成。同時，血壓和血糖的大起大落會損傷血管內皮，增加血管硬度。更甚者，脂肪溶解或堆積過程中釋放的發炎因子，會引發血管壁慢性發炎，「這些都會加速斑塊形成，最終導致血管狹窄，增加中風及心臟病風險。」
斷食減肥法傷心又傷身
坊間流行的斷碳、節食、過午不食等減肥法，除了容易反彈，更對心臟直接造成負擔。黃文灝警告，「若常斷食或斷水，容易造成電解質失衡，可能影響心跳或心律。」斷食期間身體釋放壓力荷爾蒙，會影響血壓及增加心臟負荷。極端情況下，「過度激烈減重，心臟肌肉可能被消耗，會減弱心臟肌肉力量及降低心臟功能。」
喝水也易胖
頻繁節食與反彈還會令體質改變。多次循環後，身體進入「飢餓模式」，基礎代謝率持續下降。黃文灝解釋，「初期減掉的是肌肉，後來累積的則是脂肪，幾次循環後肌肉量逐漸減少，脂肪卻逐漸增加，代謝率愈來愈慢，最終即使吃得很少也容易發胖。」
減肥針有效護心
對於BMI長期超標且有三高的患者，黃文灝表示，新一代減肥針(GLP-1受體激動劑)在多數情況下安全有效。這類針劑最初為糖尿病患設計，能大幅改善血糖，後來發現對減重及降低心臟衰竭、中風風險也有顯著效果。但他強調，針劑僅屬輔助，「希望患者在此期間養成良好的生活習慣，例如改善飲食規律、減少暴食、均衡營養，同時堅持適量運動。」停藥後若能持續運動與飲食控制，才能降低反彈風險。不適合使用者包括有甲狀腺腫瘤病史、急性胰臟炎或懷孕人士。