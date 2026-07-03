體重大起大落 傷心傷血管

減肥路上總少不免會遇上體重反彈的情況，甚至比從前更胖，這個被稱為「搖搖效應」(yo-yo effect)的惡性循環，不只打擊減肥決心，更可能重創心臟。心臟科專科醫生黃文灝指出，「由於體重大起大落時，血壓、血糖或血脂都會隨之波動，這些都會影響心血管健康，加劇粥狀斑塊形成，使血管變得狹窄，並增加心臟負荷。而且體重頻繁波動對心臟的傷害，甚至比持續肥胖更大。」

何謂反彈？

體重有1至2公斤的日常波動一般屬正常，多為水分流失或運動後短暫變化。黃文灝定義反彈為，「在減重期間若很快減去3至4公斤，隨後又很快增加3至4公斤就要擔心。」原因是身體短時間內減去較多體重，會啟動自然防衛機制，導致新陳代謝變慢，同時產生強烈飢餓感，容易回復暴食，從而大幅反彈。