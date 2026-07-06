灰甲｜泳池gym房赤腳行或濕腳著拖鞋 恐致灰甲香港腳 醫生教5招防感染 腳趾罅都要洗？

灰甲只是外觀問題，根本不用處理？有醫生指出，當出現灰指甲時，很多患者都會以為只是美觀問題，而其實需要正視的是慢性黴菌感染。雖然不是致命的問題，但卻可能會引致行走不便的後果。醫生不建議在公共地可如泳池、健身室等地方赤行或濕腳穿拖鞋行走，否則有機會會感染上灰甲及香港腳。他推介有5大方法有助預防這個問題。

灰甲｜灰甲只是外觀問題 不用處理？ 營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指出，門診中，不時有患者因指甲變色、增厚而來求醫，但有些人認為這只是外觀問題，不痛不癢便無需處理；也有人擔心會傳染給家人，甚至誤以為必須將指甲拔除才能根治。事實上，灰指甲(正式名稱為「甲癬」)是一種由黴菌引起的慢性感染，其影響層面遠超過美觀考量。 灰甲的感染路徑，最常見的模式是先罹患香港腳(足癬)，而後黴菌逐漸侵犯指甲，導致指甲變黃、變白、增厚、變脆，甚至變形。部分患者誤以為這是老化過程的自然現象，然而多數情況背後都是黴菌感染的結果。

灰甲｜灰甲潛在3大影響 雖然灰甲本身很少直接威脅生命，但其持續存在的感染源可能導致多項連鎖問題： 感染範圍擴大：若未處理，感染可能從單一指甲擴散至多根指甲，並造成反覆發作的香港腳。 影響日常生活：嚴重增厚的指甲可能在穿鞋時造成壓迫與不適，甚至影響行走。 家庭傳染風險：黴菌可經由脫落的皮屑、指甲碎屑、共用拖鞋、指甲剪或潮濕的浴室地面傳播。家中若有年長者、糖尿病患者或免疫功能較弱的人，感染風險相對較高。因此，治療灰指甲不僅是為自己，也是對家人健康的保護。

灰甲｜泳池gym房赤腳行或濕腳著拖鞋恐致灰甲 劉醫生提醒，在游泳池、桑拿房、溫泉、健身房等場所，因溫暖潮濕的環境特性，適合黴菌生長。然而，多數人並非直接感染灰甲，而是先感染香港腳，經過數個月至數年的累積，黴菌才逐漸侵入指甲。因此，在公共場所應避免赤腳行走，穿著拖鞋並保持腳部乾燥，是有效的預防措施。 灰甲｜藥物治療為主軸 過去「拔指甲才能根治」的觀念已不再適用。目前的主流治療方式為口服或外用抗黴菌藥物，僅有少數指甲嚴重變形、反覆感染或疼痛的患者，才需考慮拔除病甲。對大多數患者而言，已不需承受拔甲的痛苦。近年來，雷射治療因不需服藥而受到關注。其原理是透過熱能抑制黴菌生長，對於肝功能不佳或無法耐受口服藥物者，確實是可行的輔助選項。然而，現有醫學證據顯示，雷射的治癒率仍不如口服藥物穩定，較適合作為輔助治療，而非完全替代傳統療法。

灰甲｜保健食品的角色 劉醫生指出部分患者期望透過維他命、鋅、硒、生物素或益生菌來改善灰指甲。目前研究僅顯示這些營養素有助於維持免疫功能與指甲健康，但沒有足夠證據證明能直接消滅致病黴菌。因此，確診灰指甲後仍應尋求專業醫療評估，而非單靠保健食品期待痊癒。 灰甲｜免疫力低下者的特殊考量 對一般健康人而言，灰指甲發展為全身性黴菌感染的風險極低，無需過度恐慌。然而，對於正在接受化療的癌症患者、器官移植者、長期使用免疫抑制劑者或糖尿病控制不佳者，灰甲可能成為慢性感染的來源，確實需要更積極的治療與監控。