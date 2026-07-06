肌肉痠痛｜頸部按摩容易按到中風？5類人要小心最忌按頸 4招鬆肩頸更安全

按摩放鬆卻變成致命風險？有醫生指出，曾有些案例指出有患者進行頸部按摩後，突然出現各種不適症狀，求醫檢查後被診斷為中風。他提醒，有5類人最高危，要多加小心，另外，亦推介有4大方法有助放鬆肩頸肌肉，比出外頸部按摩更安全。

肌肉痠痛｜頸部按摩容易按到中風？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，曾經遇過有患者因頸部不適前往按摩，過程中接受了頸部扭轉或推拿。當下確實感覺肌肉放鬆許多，然而數小時後，卻出現劇烈頭痛、眩暈，甚至語言障礙或單側肢體無力。後續診斷為頸動脈或椎動脈剝離，進而引發缺血性中風。 他強調，頸部區域除了肌肉與骨骼，更包含直接供應大腦血液的關鍵血管。不當的外力施加於頸部，可能造成的後果遠比肌肉痠痛嚴重得多。頸部分布兩條主要的血管系統：

頸動脈：供應大腦前部區域的血液。

椎動脈：供應大腦後部區域的血液。 肌肉痠痛｜4種頸部按摩動作最高危 當頸部遭受以下外力作用時，風險顯著增加： 過度用力扭轉 快速且大幅度的旋轉動作 對頸側進行強力按壓 未經專業訓練的頸部調整手法 黃醫生指出，以上動作可能導致血管內膜撕裂(即動脈剝離)，進而形成血栓，阻斷血流，最終引發缺血性中風。

肌肉痠痛｜年輕人比長者更高危？ 值得注意的是，此類傷害並非僅發生於年長者，在年輕族群中亦有相當比例的案例。根據美國心臟協會與美國中風協會發表於《Stroke》期刊的科學聲明，頸動脈與椎動脈剝離是年輕與中年族群中風的重要成因之一，而頸部承受的機械性外力，在部分案例中被證實扮演關鍵角色。 PubMed收錄的病例報告亦記載，頸部按摩後出現椎動脈剝離並導致中風的案例。系統性回顧研究更進一步指出，在頸部相關的保守治療中，最嚴重的不良事件即為血管損傷。

肌肉痠痛｜5類人要小心最忌按頸 黃醫生提醒，若具備以下任何一項因子，應更加謹慎，避免隨意接受頸部按摩或調整： 高血壓、高血脂或糖尿病病史

吸煙習慣

經常性頭暈或偏頭痛

曾有短暫視力模糊或語言障礙的經歷

已知存在血管相關疾病 而有時頸部的痠痛感，並非單純肌肉繃緊，而可能是血管異常的早期訊號。