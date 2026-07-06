高中女生打匹克球「急停轉向」前十字韌帶斷裂 醫生提出原因：這些事要做好

匹克球(Pickleball)近年在港竄紅，因結合桌球、羽球與網球特色，加上規則簡單，相對易於上手，吸引不少人嘗試。不過，一名高中女生日前進行匹克球賽前練習時，為了接球急停後突然變換方向，膝蓋在扭轉受力下導致前十字韌帶斷裂，後續接受手術治療，目前仍持續復康中。醫生提醒，匹克球雖屬非接觸性運動，但因包含折返跑、橫向移動及急停轉向等動作，若平時運動量不足或缺乏熱身，仍可能增加運動傷害風險。

折返跑、急停變向多 易使膝蓋韌帶與半月板受傷 台灣運動醫學會前理事長、長庚大學骨科教授暨長庚醫院骨科主治醫生葉文凌表示，匹克球雖不像籃球、欖球、足球，身體碰撞的可能性較低，但仍包含大量折返跑、橫向移動與急停變向等動作，易使膝關節出現內扣與扭轉，增加前十字韌帶與半月板受傷機率，其中前十字韌帶是身體維持膝關節穩定的結構之一，因血液供應相對有限，受傷後自我修復能力較差，若已完全斷裂，不少患者仍須接受手術治療，以恢復膝關節穩定性，是臨床上的常見運動傷害之一。

此外，大眾熟知的「網球肘」、「網球腿」等運動傷害，在匹克球也可能發生。葉文凌醫生說明，長時間進行揮拍、跳躍、跑動等動作，所引發的運動傷害多以肌肉、肌腱(連接肌肉與骨頭的組織)為主，上肢部分包括網球肘或旋轉肌袖肌腱炎等，而下肢方面則有網球腿、髂脛束綜合症(跑者膝)、滑膜炎等，多屬疲勞、發炎反應或軟組織損傷，通常透過調整動作方式、休息、藥物治療或復健即可改善，但若症狀持續或影響日常活動，仍應接受專業醫生評估與治療。

熱身至少 10 分鐘 先提高體溫再伸展效果較佳 至於如何降低運動傷害風險，葉文凌醫生建議，運動前應先進行頸部、軀幹和上下肢等部位熱身，再搭配運動前後的伸展運動，「逐漸提高身體溫度，會比只有拉筋還更重要。」針對背後原因，他表示肌腱、韌帶等軟組織主要由膠原蛋白纖維構成，而膠原蛋白纖維本身呈螺旋狀結構，當身體溫度提高後，纖維之間會變得較為柔軟與鬆弛，也較能承受運動時產生的拉力。 葉文凌醫生說，在環境溫度攝氏25度環境下，熱身加伸展運動至少應進行10分鐘，若氣溫每下降5度，熱身時間最好再增加5至10分鐘，當氣溫低於10度，也可考慮先透過熱水澡等方式進行被動式熱身。

「周末運動員」要小心 熱身不足恐增受傷風險 有鑑於此，葉文凌醫生指出，臨床上最需擔心運動傷害的其實不是有運動習慣的人，而是平時幾乎不運動，僅利用假日集中進行中高強度球類活動的「周末運動員」，尤其球類相關運動，除了考驗心肺能力，也十分仰賴肌力、本體感覺和協調性，也因此平時缺乏訓練，較不利於肌肉、肌腱與神經系統及時進入運動狀態，若又省略熱身與伸展運動，就易發生肌肉、肌腱或韌帶受傷等問題。 匹克球屬非接觸性運動 強度仍視對手與打法而定