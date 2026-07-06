侵入性腦膜炎雙球菌感染 可日內致命

侵入性腦膜炎雙球菌感染(IMD)可造成嚴重後果，英國及越南在今年3月起亦分別錄得多宗腦膜炎個案，當中有年輕患者不幸數小時內迅速惡化死亡。由於診斷與治療窗口極狹窄，具有高風險因素包括前往腦膜炎雙球菌感染流行地區旅遊或留學等人士，應與醫生相討應否接種相關疫苗，預防感染。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會會長關日華醫生表示，腦膜炎雙球菌感染由腦膜炎雙球菌引起，經過飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，潛伏其為2至10天，並分A、B、C、W、Y共5種血清型。「IMD即細菌進入中樞神經，引致流行性腦膜炎，又或侵入血液，形成腦膜炎雙球菌血症。」