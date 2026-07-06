侵入性腦膜炎雙球菌感染 可日內致命

侵入性腦膜炎雙球菌感染(IMD)可造成嚴重後果，英國及越南在今年3月起亦分別錄得多宗腦膜炎個案，當中有年輕患者不幸數小時內迅速惡化死亡。由於診斷與治療窗口極狹窄，具有高風險因素包括前往腦膜炎雙球菌感染流行地區旅遊或留學等人士，應與醫生相討應否接種相關疫苗，預防感染。
兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會會長關日華醫生表示，腦膜炎雙球菌感染由腦膜炎雙球菌引起，經過飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，潛伏其為2至10天，並分A、B、C、W、Y共5種血清型。「IMD即細菌進入中樞神經，引致流行性腦膜炎，又或侵入血液，形成腦膜炎雙球菌血症。」
雙重輸入夾擊
本港今年已錄得5宗IMD，而去年共11宗個案中，73%為B型腦膜炎雙球菌，已成本港最主要感染類型。關日華提醒，「暑假將至，數以千計留學生回港，以及大批家長帶同幼童外遊，香港將受雙重輸入夾擊；感染者在潛伏期間並無症狀，或在抵港後才惡化為重症，增加社區隱性傳播風險。」而由於腦膜炎雙球菌疫苗並非強制常規接種，本港幼童普遍缺乏抗體，若輸入病例進入社區，便容易引致爆發。
數小時內迅速惡化
為了解家長及教師對腦膜炎雙球菌的認知，香港幼兒教育人員協會於今年5月作出調查，發現86%家長曾帶子女外遊，逾半為每季一次或更頻密；最熱門外遊地點為內地/台灣/澳門、日韓和東南亞。關日華指B型腦膜炎雙球菌同樣在有關地區盛行，歐美、英澳也常見。「感染首8小時或出現早期徵狀如發燒、嘔吐、全身疼痛；到9至15小時或有手腳冰冷、出血性皮疹等；16至24小時可能喪失意識、癲癇、多系統衰竭死亡。惟臨床所見，不少個案於6至8小時已死亡。」即使兒童患者可康復，多達三分一人留有長期後遺症，包括聽力損失、智商下降、截肢等。
接種率低
雖然不少家長認同腦膜炎雙球菌感染對幼童健康威脅很大，但真正認知偏低，59%以為病徵輕微，與感冒無異，忽略了其高致死率及後遺症。近八成家長未為子女接種有關疫苗，原因包括政府及醫護人員未必建議、不知道有疫苗及身邊沒有人接種。逾六成家長認為子女上學後生病頻率上升。香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指，校園防疫措施普及率高，惟教師主動鼓勵學生接種相關疫苗情況出現落差，原因是多達七成教師低估腦膜炎雙球菌的嚴重性。
提升家長師生認知
前往流行或爆發地區旅客、長期在外地生活或升學人士，關日華建議可按當地風險及個人健康狀況，諮詢醫生關於種疫苗的意見。周慧珍補充，為減少學校傳播風險，應加強個人衛生教育、保持環境衛生，並提升師生和家長對疾病的認識；若學童出現不適，應及時求醫及留在家中休息。