麵包營養｜食歐洲麵包血糖更穩定 因為夠硬？營養師拆解4大原因 教3招食包控血糖

麵包因其方便、美味而成為許多人的日常主食，但原來不同麵包對血糖的影響大有不同。有營養師指出，同樣是吃麵包，但歐洲人吃麵包後的血糖比較穩定，原是是與成分、發酵到搭配方式4大原因有關。不過，亦有3大方法可以精明地吃麵包控制血糖。

麵包營養｜食歐洲麵包血糖更穩定 因為夠硬？ 營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，許多人在歐洲旅行時，即使每餐都食用麵包，身體感受卻比在台灣吃麵包時更輕盈，飽足感也更持久。但平日吃一塊鬆軟的紅豆麵包或生多士下肚，卻經常伴隨昏沉感，不久後又再度感到飢餓。這種差異並非心理作用，而是源於麵包本身的結構與進食搭配方式，對血糖穩定度產生截然不同的影響。她拆解4大原因如下： 1. 麵包的定位 在歐洲(尤其是德國、法國等國家)，麵包被視為餐桌上的核心主食。傳統歐式硬殼麵包成分極為單純：麵粉、水、鹽、酵母。為增加口感與營養，常加入黑麥、裸麥、燕麥等全穀物，質地堅韌且需充分咀嚼。

相較之下，台灣的麵包文化深受日本影響，著重於柔軟、香甜、入口即化的口感。為達成此口感，製作過程中往往添加較高比例的砂糖、奶油與奶粉，使台式麵包在性質上更接近精緻點心。從升糖指數來看，台式甜麵包因高糖、高脂且缺乏膳食纖維，容易導致血糖在短時間內迅速攀升。 2. 酸種發酵的生理效應 歐洲傳統酸種麵包在血糖管理上具有獨特優勢。其製作過程不使用商業快速酵母，而是依賴天然酵母與乳酸菌進行長時間發酵： 抑制澱粉酶活性：長時間發酵產生的乳酸與醋酸會降低麵包的酸鹼值，此酸性環境能有效抑制唾液中的澱粉酶活性，減緩澱粉降解為葡萄糖的速度。

提升營養素利用率：酸性環境亦能分解穀物中的植酸，釋放出更多礦物質(如鎂、鋅)，這些微量元素對維持胰島素敏感度具有正面作用。 3. 進食搭配 食用方式與搭配選擇同樣影響血糖穩定性： 在歐洲，麵包通常作為餐點的一部分，搭配橄欖油、牛油果、天然乳酪、冷肉、堅果、乳酪等富含蛋白質與脂肪的食材，以及蔬菜濃湯或沙拉等纖維來源。這些蛋白質、脂肪與纖維能延緩胃排空速度，使澱粉轉化為糖分的過程趨於平緩，血糖曲線較為穩定。

然而，在台灣，麵包常被視為快餐或下午茶點心。常見的早餐組合為一顆麵包配含糖飲料，此種高碳水化合物搭配高糖分的組合缺乏蛋白質與脂肪的緩衝，容易導致血糖急遽上升，隨之而來的快速下降則為疲勞與注意力不集中的主要原因。

4. 咀嚼行為對飽足感的影響 歐式麵包質地堅硬，需費力咀嚼，此過程不僅有助於品嘗麥香，更具有生理意義。咀嚼行為會刺激唾液分泌，並提前向大腦傳遞飽足訊號。相較之下，台式麵包質地鬆軟，進食速度較快，容易在飽足中樞尚未反應之前，即已攝取過多精緻澱粉與熱量。

麵包營養｜3招食包控血糖 營養師林俐岑表示，若為麵包愛好者且希望管理血糖，可參考以下調整方向： 選擇質地較硬的麵包：優先選擇全麥、黑麥或含種子(如葵瓜子、芝麻)的麵包，質地愈硬、需更多咀嚼的麵包，通常對血糖較為友善。 調整進食順序：遵循「先蔬菜、再蛋白質、後澱粉」的原則，在食用麵包前先攝取纖維與蛋白質，有助於延緩澱粉吸收。 選擇合適的搭配食材：以天然花生醬、牛油果泥或橄欖油取代果醬或含糖抹醬，利用健康油脂減緩餐後血糖上升。