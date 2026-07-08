熱量赤字｜ 只食雪糕食麥當勞控制熱量唔超標都照變瘦？醫生揭5大熱量赤字迷思

減肥靠計熱量攝入真的有用？有醫生指出，近日很多人就熱量赤字的話題討論，而其實有些說法如只吃快餐遵守熱量赤字就可以減肥的說法也沒有錯，但對健康毫無益處，所以不推介。醫生拆解最多人詢問的5大熱量赤字迷思。
熱量赤字｜ 只食雪糕食麥當勞控制熱量唔超標都照變瘦？
內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，熱量赤字的討論再次引發爭議。即使身處資訊流通迅速的時代，此項經過長期科學驗證的基本生理原則，仍時常受到誤解甚至刻意質疑。本文將以問答形式，從臨床醫學與生物能量學的角度，系統性釐清相關觀念。以下是5大常見的熱量赤字迷思：
問題一：熱量赤字的定義是什麼？
熱量赤字是指「每日攝取的總熱量低於身體消耗的總熱量」。此概念可藉由能量天秤來理解：
攝取熱量大於消耗熱量 → 能量盈餘，多餘能量以脂肪形式儲存。
攝取熱量小於消耗熱量 → 能量赤字，身體轉而動用儲存脂肪作為能量來源。
此原則並非特定個人或學派的論點，而是經過大量科學實證驗證的生理學基礎，並獲美國與台灣肥胖醫學臨床指引列為最高證據等級（1A級）的減重核心原則。
問題二：熱量赤字狀態下，體重是否可能增加？
以生物能量守恆定律而言，在熱量赤字的條件下，體脂肪不會增加。若每日消耗2,000大卡而僅攝取1,500大卡，在缺乏外部能量補充的情況下，身體無法憑空累積脂肪。
常見的誤解來自於將「體重增加」與「脂肪增加」混為一談。攝入大量水分或高纖維食物後，體重計數字可能暫時上升，但此為食物殘留與水分滯留所致，並非脂肪的實際增加。短期體重波動亦可能受鹽分攝取、月經週期、肝醣儲存等因素影響，不應過度解讀為減重失敗。
問題三：只要達成熱量赤字，即使食用垃圾食物也能減重嗎？
從能量平衡的角度來看，答案是肯定的。國外曾有實驗者以雪糕或快餐作為主要熱量來源，在控制總熱量於赤字範圍內的情況下，仍成功減少體脂肪。此結果證明了熱量赤字的效力，但並不代表此種飲食模式值得推薦。此類飲食方式容易導致微量營養素缺乏，對長期健康不利。
問題四：達成熱量赤字是否必須嚴格計算每一口食物的熱量？
不一定。精確計算熱量確實有助於控制，但對於多數人而言，只要對各類食物的營養組成有基本認識，優先選擇原型食物，並注意進食內容與分量，即可自然進入熱量赤字狀態。
部分人即使計算熱量仍未見效果，通常是因為低估了攝取食物的實際熱量，或高估了運動所消耗的能量。此為估算誤差，並非熱量赤字原理本身的問題。
問題五：為何仍有言論主張熱量赤字無法有效減重？
任何科學原理皆可能受到質疑，熱量赤字亦不例外。部分質疑可能來自於對基礎生理學的誤解，或基於特定商業目的透過提倡非主流觀點吸引關注，進而推銷特定產品。此類論點缺乏科學依據，不值得投入過多討論時間。
蔡醫生表示，減重的核心原則始終建立在熱量赤字的科學基礎上。遵循經過驗證的醫學與營養建議，遠比聽信未經證實的網路言論更有效率且安全。健康體態的建立，來自於對生理機制的理解與務實的執行，而非依賴捷徑或偏方。