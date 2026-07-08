熱量赤字｜ 只食雪糕食麥當勞控制熱量唔超標都照變瘦？醫生揭5大熱量赤字迷思

減肥靠計熱量攝入真的有用？有醫生指出，近日很多人就熱量赤字的話題討論，而其實有些說法如只吃快餐遵守熱量赤字就可以減肥的說法也沒有錯，但對健康毫無益處，所以不推介。醫生拆解最多人詢問的5大熱量赤字迷思。

熱量赤字｜ 只食雪糕食麥當勞控制熱量唔超標都照變瘦？

內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，熱量赤字的討論再次引發爭議。即使身處資訊流通迅速的時代，此項經過長期科學驗證的基本生理原則，仍時常受到誤解甚至刻意質疑。本文將以問答形式，從臨床醫學與生物能量學的角度，系統性釐清相關觀念。以下是5大常見的熱量赤字迷思：

問題一：熱量赤字的定義是什麼？

熱量赤字是指「每日攝取的總熱量低於身體消耗的總熱量」。此概念可藉由能量天秤來理解：