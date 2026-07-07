泡菜幫排塑膠微粒？研究發現特定益生菌是功臣 但人體效果待證實

今年一項研究指出，韓式泡菜可能有助於將納米塑膠排出體外，但對人體是否有同樣效果，仍有待相關文獻進一步證實。

塑膠微粒幾乎無所不在，不過今年一項研究指出，從韓國傳統發酵食品韓式泡菜(kimchi，又稱「辛奇」)中分離出的特定乳酸菌(lactic acid bacteria)菌株，可能有助於將納米塑膠排出體外，不過研究目前僅在實驗室的小白鼠身上進行，對人體是否有同樣效果，仍有待相關文獻進一步證實。

參與研究的韓國世界泡菜研究所(World Institute of Kimchi)研究員李世熙(Se Hee Lee，音譯)表示，這種益生菌作用機制有點類似魔術貼(Velcro)，菌株表面的化學結構能夠吸附納米塑膠，使納米塑膠較不易被腸道吸收，而是隨著糞便排出體外，但目前仍無法確認一般人食用市售泡菜後，是否能獲得相同效果，因此現階段還不宜直接認定泡菜具「排出塑膠微粒」的功能。

排除塑膠微粒效果未定 泡菜本身仍對腸道有益處

雖然泡菜是否能幫助排出納米塑膠仍待更多文獻驗證，但美國加州大學爾灣分校(UC Irvine)公共衛生學院助理教授馬修蘭德里(Matthew Landry)表示，泡菜的健康好處已有較多研究提到，作為發酵食品，經人體適量攝取後可能有助於腸道保健，這是因泡菜在發酵過程中會產生有益菌，有助於維持腸道菌相平衡，又有膳食纖維作為益生質，提供好菌生長所需養分。另依美國農業部(USDA)資料顯示，約半杯泡菜可提供2公克膳食纖維，以及約20%的每日維生素C建議攝取量與15%的維生素A建議攝取量。