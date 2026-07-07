泡菜幫排塑膠微粒？研究發現特定益生菌是功臣 但人體效果待證實

塑膠微粒幾乎無所不在，不過今年一項研究指出，從韓國傳統發酵食品韓式泡菜(kimchi，又稱「辛奇」)中分離出的特定乳酸菌(lactic acid bacteria)菌株，可能有助於將納米塑膠排出體外，不過研究目前僅在實驗室的小白鼠身上進行，對人體是否有同樣效果，仍有待相關文獻進一步證實。
研究發現 吃泡菜的小白鼠納米塑膠排出量增2倍
《Verywell Health》報道，這項由韓國研究團隊主導的研究，於今年5月刊登於國際期刊《Bioresource Technology》，研究團隊表示，他們利用模擬人體腸道環境的模型，並以小白鼠為實驗對象，觀察泡菜中的特定乳酸菌菌株與納米塑膠，在消化系統中的作用情形，結果發現在他們所建立的模型中，該菌株可結合約57%的納米塑膠，而服用該菌株的小鼠，糞便中排出的納米塑膠(塑膠微粒的一種)量，也比未接受該菌株的小鼠增加約2倍。
參與研究的韓國世界泡菜研究所(World Institute of Kimchi)研究員李世熙(Se Hee Lee，音譯)表示，這種益生菌作用機制有點類似魔術貼(Velcro)，菌株表面的化學結構能夠吸附納米塑膠，使納米塑膠較不易被腸道吸收，而是隨著糞便排出體外，但目前仍無法確認一般人食用市售泡菜後，是否能獲得相同效果，因此現階段還不宜直接認定泡菜具「排出塑膠微粒」的功能。
排除塑膠微粒效果未定 泡菜本身仍對腸道有益處
雖然泡菜是否能幫助排出納米塑膠仍待更多文獻驗證，但美國加州大學爾灣分校(UC Irvine)公共衛生學院助理教授馬修蘭德里(Matthew Landry)表示，泡菜的健康好處已有較多研究提到，作為發酵食品，經人體適量攝取後可能有助於腸道保健，這是因泡菜在發酵過程中會產生有益菌，有助於維持腸道菌相平衡，又有膳食纖維作為益生質，提供好菌生長所需養分。另依美國農業部(USDA)資料顯示，約半杯泡菜可提供2公克膳食纖維，以及約20%的每日維生素C建議攝取量與15%的維生素A建議攝取量。
與其猛吃泡菜 專家更建議從生活中減少塑膠暴露
不過美國德克薩斯理工大學營養學副教授艾莉森柴爾德瑞斯(Allison Childress)建議，大眾現階段不應期待透過吃泡菜來清除體內塑膠微粒，與其寄望單一食品，更重要的是先維持均衡飲食，並多攝取蔬果與全穀類食物、維持健康腸道菌相，以降低塑膠微粒暴露。
塑膠容器盡量少微波 降低吃下塑膠微粒風險
美國非營利消費者測試與評鑑機構「美國消費者報導(Consumer Reports)」資深科學家(Senior Scientist)麥可漢森(Michael Hansen)博士也特別提醒，大眾宜少喝瓶裝水，並考慮使用由玻璃、不銹鋼等材質製成的廚具，同時避免使用塑膠容器加熱食物。